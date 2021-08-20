在美国疫情最严重的南方州，州政府与地方教育部门关于是否强制在校师生戴口罩的“拉锯战”正在升级。佛罗里达州最大学区18日颁布口罩令，与州长公开唱反调。得克萨斯州部分学区也抵制州长行政令，要求所有在校人员戴口罩。

美国单日新增新冠死亡病例17日破千，为近5个月来新高。上周新增确诊病例最多的10个州全在南方，其中佛州排名第三。

佛州最大学区迈阿密－戴德县教育委员会18日投票通过强制口罩令，规定辖区内36万名学生和教职员工在校时必须戴口罩。

教委会主席佩拉·汉特曼说：“（学生戴不戴口罩）要由家长决定，我过去和现在都非常支持这么做。但是，我们现在面临的是一个人命关天的公共卫生紧急情况。”在迈阿密市，近几周已有1名学生和4名教职员工因为感染新冠死亡。

佛州州长罗恩·德桑蒂斯上月发布行政令，禁止学校强制学生戴口罩，称决定权应在家长手中。

截至18日，佛州已有4个学区宣布抵制德桑蒂斯的行政令。同样在18日颁布口罩令的希尔斯伯勒县近日疑似发生群聚感染，大批学生因接触感染者而被隔离。仅在该县坦帕一市，就有近5600名学生和300多名教师被隔离。

希尔斯伯勒县教育委员会委员纳迪娅·库姆斯说，必须采取措施控制疫情，否则学校又得关门。“我待在教委会不是为了政党之争。我们得让学校开着，这才是我的目标。”

德桑蒂斯18日在记者会上说，迈阿密－戴德县等学区的口罩令违反了州法律。州教育委员会将启动调查，对涉事学区施以削减经费等处罚措施。

在同为疫情重灾区的得州，下令禁止强制戴口罩的州长格雷格·阿伯特17日确诊感染新冠。位于得州北部的帕里斯学区与州长“对着干”，把戴口罩列入在校生的“着装规定”。

民主党籍总统约瑟夫·拜登先前喊话阿伯特和德桑蒂斯，要求这两名共和党人遵照联邦公共卫生指南防控疫情，“如果不帮忙，至少别挡道”。

拜登18日命令教育部长米格尔·卡多纳研究如何用法律手段回应禁止强制戴口罩的州政府。（王宏彬）（新华社专特稿）

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