美国总统约瑟夫·拜登18日说，他原先公布的美军撤离阿富汗最终期限“可能”会推后，美军可能留到8月31日以后，以便“撤离全部美国人”。

【拜登：改口仍“嘴硬”】

“只要还有美国公民没走，我们就会一直待到把他们全部撤出为止。”拜登在美国广播公司新闻频道采访时首次作出这一表态，一改他先前坚决遵循所定撤军时间表的立场。

他当天在白宫做了一番有关新冠疫苗“加强针”的讲话后转身就走，对现场一众记者就阿富汗局势“呼喊”提问充耳不闻。

据路透社报道，拜登“改口”源于受到国内压力，不少美国议员要求延期撤军。

近日，随着塔利班在阿富汗迅速攻城略地，一路挺进首都喀布尔，美国军人和外交使团从阿富汗撤离的仓皇、狼狈情景出现在世人面前，美国打了20年阿富汗战争、最终丢下“烂摊子”甩手走人的做法受到国际社会普遍诟病，拜登政府处理撤军的手法也受到美国国内舆论猛烈批评。

拜登归咎于前总统唐纳德·特朗普，称后者在任时与塔利班商定撤军协议，而他只是遵循既定承诺，还把特朗普所定撤军期限推后了几个月。拜登4月宣布美军5月开始撤离阿富汗，后来宣布8月31日前彻底结束在阿军事任务。

在18日的采访中，拜登仍然为其决策辩护，称美国要在“介入”阿富汗20年后拔足，“混乱不可避免”。

他还说，塔利班当下对美国撤离本国公民的行动予以配合，但美方在撤离曾为美国服务的阿富汗人方面“遭遇较多困难”。

美国国会两院的共和党领袖、众议员凯文·麦卡锡和参议员米奇·麦康奈尔已致信拜登，要求拜登政府向8名主管相关事务的议员作机密简报，就撤离在阿美国人行动现状作出说明。

【军方：“没想到败这么快”】

在喀布尔机场，数日来大批阿富汗民众试图搭上美国人撤离包机逃离故土，以致发生踩踏、被美国士兵开枪驱散、“扒飞机”后从高空坠落而死的惨剧。

美国国防部长劳埃德·奥斯汀18日在记者会上说，美方对目前撤离人员的规模和速度“不满意”，“显然我们还没接近想要达到的人数目标”。

白宫官员表示，拜登、副总统卡玛拉·哈里斯和国家安全顾问团队商讨了加速撤离美国公民和阿富汗难民的办法。然而，白宫没有说明商讨出何种结论。

国防部承认，美军在机场组织撤离时“向天鸣枪”以驱散人群，但声称“没有造成人员伤亡”。

据奥斯汀说，喀布尔现在仍驻有约4500名美国军人，“与塔利班之间未发生冲突，我方与塔利班指挥官的沟通渠道保持开放”。

与奥斯汀并肩出席记者会的参谋长联席会议主席马克·米利说，美方事前收到的情报显示，没有任何迹象表明阿富汗政府军会在11天内溃败。虽然美方设想过“多种情形”，包括塔利班迅速接管政府的可能性，但“普遍估计在美军撤离后，（政府军）迅速溃败要经过几个星期、几个月乃至几年”。（沈敏）（新华社专特稿）

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