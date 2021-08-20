英国最新发布的一项公共卫生研究报告显示，针对传播迅速的新冠变异病毒德尔塔毒株，英国应用最广泛的两款新冠疫苗——辉瑞疫苗和阿斯利康疫苗的效力相对原始毒株明显减弱，而完成全程接种的人一旦感染德尔塔毒株后，其传染性也并不比未接种疫苗的人低。

研究者认为，这可能意味着通过接种疫苗达到“群体免疫”的目标变得更难。

公共卫生专家提醒公众，由于德尔塔毒株传播性更强，即使完成疫苗全程接种，仍要配合执行在公共场所内戴口罩等防疫措施。

路透社19日报道，这项研究由英国牛津大学牵头，与英国国家统计局、卫生与社会保健部合作完成，报告未经同行评议，尚未正式发表于科学刊物。

研究者分析了从英国各地采集的300多万份鼻咽拭子样本，对比了今年5月中旬德尔塔毒株在英国大规模流行前后的样本数据，发现接种第二剂辉瑞或阿斯利康疫苗90天后，其保护效力分别滑落至75%和61%；与之相比，接种第二剂两周后，两者效力分别为85%和68%。从年龄组别来看，就35岁及以上年龄层人而言，疫苗保护效力减弱更明显。

该研究首席调查员、牛津大学医学统计学教授莎拉·沃克仍然肯定全程接种两种疫苗对预防德尔塔毒株的效用。

不过，研究者强调德尔塔毒株传染性显著增强这一特征。数据显示，那些完成两剂疫苗接种却依然感染新冠的患者中，体内病毒载量与那些没接种过疫苗而感染的人体内病毒载量水平相似。这种情况与英国主要流行阿尔法毒株时明显不同。

路透社报道说，牛津大学这一研究发现与美国疾病控制和预防中心先前一项分析结论相近。

辉瑞公司先前发布消息说，研究显示其疫苗的保护效力随着时间推移而减弱。阿斯利康公司上月说，该公司仍在研究疫苗保护效力的持续时间。

研究报告共同撰写人、牛津大学学者科恩·普威尔斯说，有关病毒载量的发现提示大家，“实现真正意义上的群体免疫可能变得更具挑战性”。

他说：“疫苗很可能在预防（发展成）严重疾病方面效果最佳，在预防（病毒）传播方面稍弱。”（沈敏）（新华社专特稿）

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