美国希望借情报部门正在进行的新冠病毒溯源调查抹黑中国已是司马昭之心，但相关调查始终未有实质性进展披露。有知情人士19日向《环球时报》记者透露，近期，美政府高层正以疫苗援助等筹码对中国周边国家威逼利诱，换取后者帮助炒作“中国病毒源头论”，并借此在中国与周边国家间打“楔子”，遏制中国在亚太日益扩大的影响力，维护美地区主导权。与此同时，美国高层还指示不在欧洲和拉美进行溯源，以照顾盟友利益、防止“引火烧身”。

距离美国总统拜登下令情报部门调查新冠病毒起源并提交报告的90天期限越来越近。一名熟悉相关调查进展的知情人士19日告诉《环球时报》记者，尽管美情报部门在加紧炮制针对中国的“新冠病毒溯源调查报告”，大肆在全球拼凑所谓“证据”，想方设法给中国“定罪”，但未取得任何实质性进展。

上述知情人士向《环球时报》透露，考虑到中国周边国家与中国地理距离邻近，双边关系密切，人员往来频繁，易于编造和拼凑与中国疫情相关联的所谓“证据”，美政府高层正将中国周边国家作为对华溯源调查的突破重点。据知情人士介绍，美方认为，即便最终无法证明“中国实验室泄漏论”，也可指认“中国是病毒源头”，推翻中国—世卫组织溯源联合研究报告经过科学论证确定的“世界多点暴发论”。

这名知情人士同时向《环球时报》披露，为实现其“政治溯源”的企图，美国开始向中国周边国家施展各种手段：有的以加大疫苗援助、加强疫苗技术研发和转让合作、保障疫苗原材料供应等为饵，诱压有关国家完全配合美对华溯源调查；有的通过提供技能培训、援助办公设备、派遣技术员等方式，直接进入有关国家政府和专业数据库，获取大量病例信息；有的以推进产业发展、支持参与国际地区事务等明码标价，换取有关国家助美翻炒“中国病毒责任论和源头论”。

在将溯源调查重心放到中国周边国家的同时，美国还希望转移国际社会对欧洲和拉美地区的视线。上述知情人士对《环球时报》记者表示，美政府高层指示称，不要推动在欧洲和拉美地区进行溯源调查，主要考虑到欧洲是美盟友，与美关联紧密，虽已有一些国家发现更早的新冠病例，但美需要“照顾盟友的利益”并聚焦“中国病毒源头论”，而拉美邻近美国本土，双向人员流动密集，对其溯源调查反而暴露美国的早期病例和防疫漏洞，容易“引火烧身”。

今年3月30日，中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究报告正式发布，其中明确表示，新冠病毒“极不可能”由实验室引入。此外，研究报告还建议在全球视野范围内加强多国合作，进一步推动溯源研究。具体来看，应对2019年12月以前中国和世界其他地方的血液样本进行更仔细的审查，时间范围可在每个地方首例病例出现前的6个月。

随着多国科学家对新冠病毒溯源的持续研究，已经有多项的研究结果表明新冠病毒在全球多地的出现时间要早于先前的已知时间。公开报道显示，2019年12月13日-2020年1月17日，美国有9个州常规献血存档样本新冠病毒检测抗体有106份呈现阳性反应。2020年1月2日-3月18日期间，美国50个州24079份血液样本中，有9份样本检测到新冠抗体呈阳性。

中国社科院美国问题专家吕祥对《环球时报》表示，综合上述手段看，美国已借溯源问题对中国展开一场“政治战”。一名接近中国-世卫溯源联合专家组的西方科学家此前也曾告诉《环球时报》，拜登政府为期90天的“新冠溯源调查”是一场“有协调的政治运动”。

中国国际问题研究院研究员杨希雨在接受《环球时报》记者采访时分析称，被披露的上述信息充分暴露出美国对“中国是新冠病毒源头”这一人为制造、而非科学论证的命题其实毫无把握，只是为了进行有罪推定式的材料拼凑。（记者 赵觉珵）

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