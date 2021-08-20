新华社伦敦8月19日电（记者张代蕾 许凤）七国集团外长及欧盟高级代表19日举行视频会议，讨论阿富汗局势。会议主席、英国外交大臣拉布会后发表声明说，阿富汗局势需国际社会共同关注和应对，不能让阿富汗重新成为恐怖主义的温床。

声明说，七国集团外长支持联合国安理会16日就阿富汗局势发表的声明，密切关注阿富汗局势引发的人道主义危机；阿富汗亟需停止暴力，尊重妇女、儿童、少数族裔等群体的人权，就阿富汗未来举行包容性谈判。

声明说，七国集团内部将密切合作，确保所有相关人员从阿首都喀布尔撤离，并制定安全、合法的安置计划，为阿富汗难民提供援助和庇护。七国集团外长呼吁阿富汗塔利班确保平民安全，允许外国人和有撤离意愿的阿富汗人继续撤出喀布尔，并确保阿富汗不会重新成为恐怖主义的温床。

声明说，阿富汗危机需要国际社会共同应对，包括阿富汗及其邻国、冲突各方、联合国安理会、二十国集团、国际援助机构等。七国集团将与合作伙伴继续寻求包容性的政治解决方案，在阿富汗及其周边地区提供人道主义援助和支持，防止危机升级。

按照英国首相约翰逊的提议，七国集团领导人定于下周就阿富汗局势举行线上会议。

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