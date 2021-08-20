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美国国会大厦附近遭炸弹威胁 警方逮捕一名嫌疑人

2021年08月20日08:20 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿8月19日电（记者许缘 邓仙来）位于美国首都华盛顿的国会大厦附近19日遭炸弹威胁。一名男子在与警方对峙数小时后投降并被逮捕。

　　美国国会警察局局长托马斯·曼格19日在新闻发布会上说，当天上午，49岁的男子弗洛伊德·雷·罗斯伯里驾驶皮卡车至国会图书馆前的人行道上，并告知警察其携带炸弹。

　　根据现场警察描述，罗斯伯里疑似手握一根雷管。警方随即疏散国会图书馆、联邦最高法院大楼、国会众议院办公大楼等附近建筑物内的人员，并与罗斯伯里展开谈判。

　　在对峙约5小时后，罗斯伯里向警方投降并被逮捕。警方目前仍在搜查皮卡车，以确定车内是否存在爆炸物。警方尚不清楚嫌疑人的作案动机。

　　据美国媒体报道，罗斯伯里当天在社交媒体上对事件进行直播，并发表一系列针对美国现政府和美国民主党的言论。他称如果遭到警方攻击，车内炸弹将会爆炸。相关视频随后被社交媒体删除。

　　另有消息说，罗斯伯里的前妻透露他患有精神疾病，曾多次威胁家人并向她开枪。

　　目前，美国国会参众两院均处于休会期间，国会山附近人员较少。美国联邦最高法院也因假期暂停办公，法院大楼在疫情期间对公众关闭。

　　自今年1月6日国会骚乱事件以来，美国国会及附近地区多次遭安全威胁。3月4日，众议院因受到潜在安全威胁休会一天。4月2日，国会附近发生袭警事件，造成一名警察死亡，嫌疑人遭警方击毙。

(责编：徐祥丽、崔越)

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