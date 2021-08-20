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马皮萨-恩卡库拉当选南非国民议会议长

2021年08月20日08:16 | 来源：新华社
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新华社开普敦8月19日电（记者吕天然）南非国民议会19日举行议长选举，南非前国防和退伍军人部长诺西维韦·马皮萨-恩卡库拉当选新一任议长，成为该国1994年结束种族隔离政策以来的第五位女性议长。

经议员现场推举，来自执政党南非非洲人国民大会的马皮萨-恩卡库拉和来自民主联盟的安妮莉·洛特里特成为议长候选人。经过约一个半小时投票，马皮萨-恩卡库拉赢得199票，当选国民议会议长。

马皮萨-恩卡库拉随后就任议长并发表讲话。她说，女性再次当选议长显示南非对女性领导人和女性能力的信心。这也表明南非致力于推动妇女进步和消灭社会不平等。她希望国民议会各党派今后能加强协作。

马皮萨-恩卡库拉出生于1956年，曾任内政部长、国防和退伍军人部长等职务。本月初，南非总统拉马福萨对内阁进行大规模改组，任命时任国民议会议长坦迪·莫迪塞为新任国防和退伍军人部长，并宣布时任国防和退伍军人部长马皮萨-恩卡库拉将另有任用。

南非议会实行两院制，由国民议会和全国省级事务委员会组成。国民议会设400个议席，其中200名议员通过全国大选产生，另200名议员由省级选举产生。全国省级事务委员会由90人组成，由各省议会推举代表团组成。

(责编：徐祥丽、崔越)

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