新华社北京8月19日电 综合新华社驻外记者报道：美国总统拜登18日表示，美军将留在阿富汗直到所有美国人撤出。俄罗斯和意大利领导人呼吁加强国际合作，促进阿富汗的和平与稳定。

拜登18日在接受美国广播公司采访时表示，美方试图在8月31日前将所有美国人撤出阿富汗；届时若撤离未完成，美军会继续留在该国直到将所有美国人撤出。

五角大楼发言人柯比18日说，美军机在过去24小时内从阿富汗撤出约2000人。国防部长奥斯汀表示撤出人数离期望值仍有差距。国防部17日表示，美军在最佳条件下可实现每天撤出5000至9000人。据美媒报道，目前仍有超过一万名美国人滞留阿富汗。

克里姆林宫19日发表声明说，俄罗斯总统普京与意大利总理德拉吉当天就阿富汗问题举行会谈，强调要避免在阿富汗发生人道主义灾难，应通过加强国际合作，促进阿富汗的和平与稳定。

欧洲联盟外交与安全政策高级代表博雷利19日说，欧盟代表团工作人员及家属106人已从阿富汗撤离，仍有300余人等待撤离。

负责在喀布尔机场外维持秩序的塔利班武装人员19日宣布，只有持合法证件者才被允许进入机场。18日，因机场门口聚集大量民众，塔利班武装人员多次朝天鸣枪驱散人群。

联合国秘书长发言人迪雅里克18日说，联合国约100名工作人员当天从阿富汗首都喀布尔撤离至哈萨克斯坦阿拉木图。这些工作人员将在阿拉木图远程办公，等条件具备时再返回阿富汗。他说，联合国大部分人道主义人员仍留在阿富汗。

阿富汗总统加尼18日在社交媒体上发表的视频讲话中说，他目前身在阿拉伯联合酋长国，并表示支持塔利班与阿富汗前总统卡尔扎伊等阿前政府官员举行谈判，希望谈判取得成功。（参与记者：刘品然、史先涛、尚绪谦、苏小坡、王丽丽）

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