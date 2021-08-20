本报记者 张梦旭

美国非营利组织“停止仇恨亚裔美国人与太平洋岛居民”近日发布报告显示，自2020年3月19日至2021年6月30日，该组织共记录9081起仇恨亚太裔事件，其中4548起发生在2020年，4533起发生在2021年。

另据加利福尼亚州州立大学仇恨和极端主义研究中心的数据，去年美国仇恨犯罪总体增加2%，但针对亚太裔美国人的仇恨犯罪增加了146%。来自加州总检察长办公室6月发布的一份报告显示，2020年加州针对亚裔的歧视和犯罪案件增加了一倍多。

“停止仇恨亚裔美国人与太平洋岛居民”发布的报告显示，歧视和仇恨亚太裔的主要形式是口头骚扰（63.7%）、回避（16.5%）和人身攻击（13.7%），其他形式还有工作场所歧视、拒绝服务和禁止乘坐交通工具等。与2020年相比，2021年人身攻击和财产遭破坏的比例出现上升。另外，约31%的仇恨案件发生在公共街道，30%发生在办公场所。

连日来，美国多个城市又发生仇视亚太裔事件。一名男子在纽约百老汇附近袭击一名亚裔女子，并向她的丈夫泼洒食物，呼喊歧视性言论。在旧金山，今年1月到7月至少有7名老年亚裔居民遭到袭击。

加州大学伯克利分校亚裔美国人研究系副教授洛克·萧表示，美国当前不仅面临疫情挑战，还面临经济和政治危机，把亚太裔作为替罪羊的情绪在蔓延。“停止仇恨亚裔美国人与太平洋岛居民”共同创始人曼尤沙·库尔卡尼指出，歧视亚太裔现象和观念在美国社会形成后，就很难轻易消退。特别是一些针对亚太裔的严重暴力事件还引起了“模仿”和连锁反应。

美国沃克斯新闻网的文章指出，从借疫情污名化中国，到不断强化对华战略竞争概念，美国政府对仇视亚太裔现象起到了推波助澜的作用。

（本报华盛顿8月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 16 版）

(责编：赵欣悦、白宇)