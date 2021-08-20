本报银川8月19日电 （记者刘峰、秦瑞杰）作为中阿共建“一带一路”的重要平台，第五届中国—阿拉伯国家博览会19日在宁夏银川市开幕，中外嘉宾线上线下共谋经贸合作与发展。

据了解，本届博览会为期4天，以“深化经贸合作，共建‘一带一路’”为主题，采取“线上线下相结合，以线上为主”的办会模式，包括开幕式暨工商峰会、“一带一路”投资促进大会等活动，并设数字经济、清洁能源新型材料、医疗康养等6个主题展区，以深化中阿之间能源、产能、基建等传统领域合作，拓展数字经济、人工智能、新能源等新兴领域合作。

近年来，我国与阿拉伯国家发展战略对接紧密，双方贸易往来优势互补，双向投资亮点纷呈，基础设施合作成效显著。面对世纪疫情叠加百年变局带来的全球挑战，中阿合作和共建“一带一路”并没有按下“暂停键”，而是展现出强大韧性和旺盛活力。2020年，中阿贸易额为2394亿美元。

中阿博览会是由商务部、中国国际贸易促进委员会、宁夏回族自治区人民政府共同主办的国家级、国际性综合博览会。前四届博览会上共有112个国家和地区，21位中外政要，283位中外部长级嘉宾，5000多家国内外企业，4万多名国内外嘉宾参会参展，累计签订各类合作项目936个。中阿技术转移中心、中阿农业技术转移中心、中阿商事调解中心秘书处、中阿联合商会联络办公室等一批中阿多双边合作机构落户宁夏，有力拓宽了中阿合作的渠道。

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 05 版）

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