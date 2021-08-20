本报北京8月19日电 （记者任皓宇）外交部发言人华春莹19日在谈到孟晚舟事件时表示，中方要求加拿大政府认真倾听正义的呼声，拿出独立自主的精神和勇气，立即纠正错误，释放孟晚舟女士并让她尽快平安回到祖国。

当日例行记者会上，有记者问：当地时间8月18日，加拿大法院结束对孟晚舟引渡案初审，但未作裁决。孟的辩护律师强调，本案没有欺骗行为，没有造成任何损失，甚至没有一个合理的风险因果论述。此外，《环球时报》18日晚发布了一封致加拿大驻华大使的公开信，并发起网络联署，要求加方立即无条件释放孟晚舟。中方对此有何评论？

“我们注意到相关报道。中方非常关注加拿大法院的这次审理。”华春莹说。

华春莹说，事实上，庭审期间，负责审理该案的加拿大法官多次就美国对孟晚舟女士的“欺诈”指控提出质疑，称这些指控“不清楚”“不寻常”。加拿大检方说辞自相矛盾、根本无法自圆其说。

“中方从一开始就强调，孟晚舟事件是一起彻头彻尾的政治事件。美国政府炮制这一事件绝不是出于什么法律原因，真正目的是要打压中国高技术企业、阻挠中国科技发展。”华春莹说，“越来越多的事实已经充分证明了这一点，越来越多的人也充分认识到这一点。”

她指出，加方在孟晚舟女士事件上扮演了美方的帮凶，负有不可推卸的责任。孟晚舟女士没有违反任何加拿大法律，却被加方无理拘押至今，很快就要达1000天之久。

“孟晚舟女士也有自己年迈的父亲，也有自己年幼的儿女。加方充当美方的帮凶，无视孟晚舟女士没有违反任何加方法律这一事实，无理任意拘押孟晚舟女士，这种为虎作伥的做法是教科书般的胁迫和侵犯人权。”华春莹说，“我不知道加方的那些人在讲要捍卫‘人权’‘民主’的时候，有没有考虑过孟晚舟女士的人权？有没有考虑到孟晚舟年幼孩子的人权？有没有考虑到孟晚舟家人的人权？”

“对于这样的行径，广大中国人民当然非常愤慨。”华春莹说，注意到《环球时报》发布致加拿大驻华大使的公开信并发起网络联署。不到24小时时间，已经有超过650多万人联署。“这就是中国的民意，希望加方能够听到。”

华春莹表示，中方也注意到，加拿大国内有不少有识之士不断呼吁加政府依据加引渡法授权终止对孟的引渡进程。“我们要求加政府认真倾听这些正义的呼声，拿出独立自主的精神和勇气，立即纠正错误，释放孟晚舟女士并让她尽快平安回到祖国。”

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 03 版）

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