本报记者 朱东君 叶 琦 邹 松 颜 欢

生态环境是人类生存和发展的根基，建设美丽家园是人类的共同梦想。中国是全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者。中国始终秉持绿色发展理念，携手各方共建绿色“一带一路”，推动更高水平的互利共赢。

“高标准的管理有效保护了生物多样性”

在厄瓜多尔西南部阿苏艾省和埃尔奥罗省交界处起伏的安第斯山脉中，坐落着该国第三大水电站——美纳斯水电站。为了适应山地条件，承建方哈尔滨电气国际工程有限责任公司在建设中采取引水式，挖出一条14公里长的隧洞，将水从河道引至厂房，形成水位落差，再通过冲击发电。厂房开凿于山体中，其中主厂房总长90米，最大宽度31米，纵深高差最高达50米，这样跨度的地下厂房在国际上很少见。

2019年，美纳斯水电站正式投入商业运营，并于今年4月整体移交给厄方，与该国东部电站呼应，为厄瓜多尔构建起更完整的电力网络。

“从前，厄瓜多尔能源很大程度上依赖于石油。随着国内电力需求逐渐增长，人们意识到，清洁能源才是我们的未来。”厄瓜多尔国家电力公司总经理贡萨洛·乌奎拉介绍，美纳斯水电站的装机容量270兆瓦，年均清洁能源贡献1300吉瓦时，让22万个家庭受益。“美纳斯水电站的投运减少了火力发电，有助于厄瓜多尔实现经济可持续发展。”

美纳斯水电站项目环境工程师胡安·巴勃罗说，水电站项目所在区域动植物非常丰富。“厄瓜多尔的环境法规比较严格，中国企业在项目开工前后对每个细节都一丝不苟。”

通过在项目建设过程中的连续监测，厄方发现，当地的生物多样性不仅没有减少，反而增加了——项目建设前，施工区域检测出66种植物，而最近一次环境监测则发现植物141种，包括5种厄瓜多尔特有物种。同样在这片区域繁衍生息的还有多种鸟类、哺乳动物、两栖动物、爬行动物和鱼类，其中一些是珍稀物种。

“我们开展了动植物拯救计划，转移、保护和重新安置库区范围内的关键物种。就鱼类而言，水库蓄水后，我们将8个品种的871条鱼投放至下游河段，并根据其习性选择了最佳放养水域。”巴勃罗说：“中方高标准的管理有效保护了生物多样性。”

“加强当地生态建设，兼顾下游生态环境用水”

波黑境内河网密布，水力资源丰富。据测算，波黑水电可开发潜能超过6000兆瓦，约为现有水力发电站装机容量的3倍。

2019年12月，中国电建集团承建的乌洛格水电站正式开工。乌洛格水电站项目位于内雷特瓦河上游，工程总装机34.44兆瓦，工程主要涉及大坝、引水隧洞和厂房等项目建设，预计项目将在2024年3月底完工。

“乌洛格水电站投入运行后，年均发电量为82.34吉瓦时，预计每年节省标准煤约3.3万吨，减少二氧化碳排放约8.3万吨。”乌洛格水电站项目经理张华表示，项目隧洞施工均采用电动设备，整个项目都有当地环保公司全程监督指导。波黑能源和矿业部部长彼得·奥基奇表示，除了发电，乌洛格水电站的建成将显著改善周边环境，“加强当地生态建设，兼顾下游生态环境用水，推动能源转型，中国企业在乌洛格水电站付出的努力为推动波黑绿色发展作出了贡献”。

卡里诺维克小镇位于波黑首都萨拉热窝以南90公里，这里常住人口较少，没有发达的社区商业，本地年轻人大多外出打工。卡里诺维克镇镇长米列娃·科姆莱诺维奇表示，当地居民大多以传统农业、林业和渔业为生。乌洛格水电站项目带来了大量工程建设人员，增强了城市活力，促进了当地社区贸易和服务等建设发展。项目提供的就业机会提高了当地居民收入。

“助力生态与社会和谐发展”

肯尼亚首都内罗毕南郊80公里的恩岗山风景如画。如今，60台通体洁白的百米高大风车也成了画中一景——肯尼亚第二大风电项目基佩托风力发电场就坐落于此。

历时4年，由中国机械设备工程股份有限公司承建的基佩托风力发电场实现发电并向业主移交。项目将满足当地25万民众用电需求。基佩托风力发电场总裁肯尼思·纳姆吉说，肯尼亚准备在2030年前每年装机容量新增1000兆瓦，优先发展风电、地热和太阳能等当地储备丰富的绿色资源，“这一项目是对肯尼亚2030年远景规划的巨大贡献。事实将证明，太阳能和风能是优于传统能源的选择。”

恩岗山是众多野生动物的栖息地，基佩托风力发电场的建设遵循了严格的环保标准。为了降低秃鹫碰撞的风险，中企与国际鸟盟、游隼基金会、东非自然历史协会和肯尼亚猛禽信托基金会等一起，对秃鹫迁徙特性开展研究，安置涡轮机时尽可能避开秃鹫习惯的飞行路线。同时，还成立康复中心，专门照管因与风机叶片相撞或因任何其他自然状况而受伤的鸟类。

非洲檀香也是项目现场重点保护对象之一。中方团队根据此前联合多方制定的生物多样性行动计划，提出“檀香搬迁策略”，将施工范围内可能受影响的檀香木安全移植到其他区域，并做好后续养护。

纳姆吉告诉记者，项目向当地中小学捐赠树苗，倡导环保理念，号召社区居民为共享绿色环境作出贡献。肯尼亚能源部部长查尔斯·凯泰尔说：“中企在肯尼亚助力生态与社会和谐发展，施工期间为当地社区提供了800多个工作岗位。”

（本报里约热内卢、罗马、约翰内斯堡、北京8月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月20日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)