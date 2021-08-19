新华社香港8月19日电 香港特区政府和新加坡政府19日宣布，考虑到两地目前在疫情防控方面所采取的策略存在差异，决定不再就两地“航空旅游气泡”作进一步讨论。双方会按各自的入境防控措施，继续推动两地人员往来。

特区政府发言人表示，两地自2020年下半年就“航空旅游气泡”开展讨论，讨论的基础是两地采取相近的疫情防控策略，并以遏止两地确诊个案数目为目标。随着新加坡目前采取了新的疫情防控策略，逐渐成为“坚强抗疫社会”，原有订立“航空旅游气泡”的基础已有所改变。比如，根据早前协定，“航空旅游气泡”的暂停或重启，取决于无关连本地个案7天移动平均数字，但在当前新加坡采取的新的疫情防控策略下，其相关数字或难以持续维持在所需水平。

特区政府发言人强调，香港和新加坡会继续致力促进两地联系，并会就此保持对话和分享经验。

新加坡政府宣布，由2021年8月20日晚11时59分起，单方面准许来自香港的旅客无须通过隔离检疫入境新加坡。特区政府对此表示欢迎，并认为此举为重启区内两个航空枢纽及国际城市间的跨境往来迈进了一步。至于由新加坡前往香港的旅客，则需根据特区政府目前所订定的要求入境。

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