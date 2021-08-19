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中国公安部和塔吉克斯坦内务部举行“反恐协作－2021”联合反恐演习

2021年08月19日23:23 | 来源：新华网
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新华社杜尚别8月19日电 为维护中国和塔吉克斯坦国家安全，应对两国面临的恐怖主义和极端主义威胁，进一步提升两国执法安全合作水平，2021年8月18日至19日，在塔吉克斯坦杜尚别市举行了中华人民共和国公安部和塔吉克斯坦共和国内务部“反恐协作－2021”联合反恐演习。

演习以当前地区反恐安全形势为背景，一些恐怖组织不断向阿富汗北部地区转移聚集，对中塔两国及地区安全带来了严重威胁，中国公安部和塔吉克斯坦内务部决定通过举行联合演习进一步提升双方反恐力量协同作战战备水平，增强反恐实战技能，展示中塔双方反恐决心，有力震慑对两国和本地区安全构成威胁的恐怖势力。

此次演习采取联演联训的方式进行，双方近百名特警队员参加了无人机在反恐行动中的应用、多种武器应用射击、搜查清除爆炸装置等课目，演练了战术指挥与协同，达到了预期目标。

近年来，中国公安部和塔吉克斯坦内务部在反恐领域开展了富有成效的合作。本次演习的成功举办，既是对此前双方务实合作成果的一次检验，也是对两国执法安全力量联合行动能力的提升，为双方联合演习机制化、实战化奠定了良好基础。双方将不断深化执法安全务实合作，同本地区各国一道，共同维护两国及地区和平安宁。

(责编：赵欣悦、白宇)

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