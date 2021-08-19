新华社北京8月19日电 8月19日，国务委员兼外长王毅应约同英国首席大臣兼外交发展大臣拉布通电话，就阿富汗局势及中英关系交换意见。

王毅表示，阿富汗局势发生的重大变化反映出经过40多年战乱，阿富汗民众人心思定，不愿再度生战生乱，也表明外部强加的治理模式并未得到阿人民支持，缺乏社会根基，依靠军事干预解决地区热点问题更没有出路。阿富汗局势是又一本反面教科书，教训十分惨痛，美方如不认真汲取，还会吃新的苦头。

王毅说，阿富汗问题已从军事解决进入政治解决的关键阶段，应重点关注几个方面：一是塔利班能否团结阿富汗人民，建立符合本国国情、开放包容的政治架构，奉行温和稳健政策，避免引发新的冲突甚至内战。二是阿富汗能否同恐怖主义划清界线，坚决打击各种恐怖组织，避免再次成为恐怖分子聚集地。三是国际社会能否发挥建设性作用。国际社会应充分尊重阿独立主权和人民意愿，多对话、多引导，不能先入为主，不能越俎代庖，更不能把阿作为地缘政治竞技场。

王毅强调，下一步阿局势仍存在不稳定性、不确定性。国际社会应朝积极方向加以鼓励和引导，而不是施加更多压力。这有利于塔利班和阿各党各派早日实现政治过渡，有利于稳定阿国内局势，有利于减少难民、移民冲击。中方愿在不干涉内政前提下，继续在阿富汗问题上发挥建设性作用。

王毅表示，近期中英关系在低谷中出现积极迹象。你曾表示，应让合作而非分歧定义双边关系，中方表示赞同。国与国合作的前提是相互尊重，尤其是尊重对方的发展道路和核心关切，同时以开放包容的心态开展互利合作，不断增强双边关系的稳定性和可预期性。团结抗疫仍是各国当务之急。病毒溯源是科学问题，不能用政治绑架科学，也不能因政治需要，无视甚至推翻中国－世卫组织联合报告的结论和建议。中方愿同英方继续在疫苗、治疗、溯源等方面加强沟通，为促进人类健康安全作出共同努力。

王毅说，一段时间以来，国际社会频现“泛政治化”倾向。有人甚至将体育“政治化”，鼓噪“抵制”北京冬奥会，这严重违反奥林匹克宪章和运动员权益。“更团结”成为奥林匹克精神的新内容，体现出奥林匹克事业的正确方向。中方欢迎英国运动员在北京冬奥会上有更加出色的表现，愿同各国一道，举办一届简约、安全、精彩的冬奥会。

拉布祝贺中国运动员在东京奥运会取得骄人战绩，赞同体育不应被政治化，表示英国奥委会将独立就英方运动员参与北京冬奥会作出决定。英方同样认为国际抗疫合作也不应被政治化。英方愿同中方发展积极的双边关系，在经济金融、卫生等领域深化互利合作。

拉布赞同国际社会应总结阿富汗问题上的经验教训，表示阿不应再次成为恐怖主义震中。国际社会应合作应对阿难民问题。英方已宣布接收两万名阿难民，并愿增加对阿人道主义和发展援助，用于支持联合国帮助阿邻国接收阿难民。英中双方可就阿富汗问题加强协调。

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