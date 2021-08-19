近日，据一名熟悉美国新冠溯源调查的消息人士对媒体透露，美情报部门的所谓调查仍无实质性进展，但美政府高层认为，调查不是目的，推动调查本身就有意义，可以借此消耗中方外交资源，增加美国对华要价筹码。

如果消息属实，这就是美方借新冠溯源搞政治操弄的自供状。它让世界看清：相比于新冠病毒，更为致命的“病毒”是美方的溯源恐怖主义。中国三家智库近日联合发布的一份报告当中将美国称为“全球第一溯源恐怖主义国”，可谓名副其实。

疫情暴发以来，美国一些人不断散布病毒污名化言论，穷凶极恶地搞胁迫霸凌。早在去年4月，美国时任领导人就在记者会上声称看过所谓“病毒源自武汉实验室的证据”。但是，直接参与溯源调查的美政府官员表示没有证据支持这些说法。美国现任政府上台后延续前任“甩锅”老路，重新翻炒所谓“实验室泄漏论”，企图把脏水重新泼向中国。

为达此目的，美方进一步鼓动盟友、绑架世卫组织、打压秉持专业精神的科学家、操控国际舆论，甚至下令本国情报部门在90天内拿出所谓溯源调查结论，蓄意对中国搞“有罪推定”。种种“溯源恐怖主义”行径突破道德底线，违背科学常识，对全球合作抗疫造成巨大危害。

这其中，美国政府打压迫害科学家的行径激起全球公愤。比如，美国生态健康联盟主席彼得·达扎克作为世卫组织专家今年来华开展溯源研究。结果，他因为替中国说了公道话而被美国国立卫生研究院断供了研究资金。曾在武汉病毒研究所工作的澳籍科学家安德森，因为以亲身经历驳斥“实验室泄漏论”而频遭骚扰与人身威胁，不得不报警求助。

在美方施压下，世卫组织秘书处不久前公布的供成员国讨论的第二阶段病毒溯源计划丧失科学和合作精神，充斥着被政治化的味道。近期，70多个国家纷纷通过致函世卫组织总干事、发表声明、照会等方式支持第一阶段溯源研究成果，反对将溯源问题政治化。国际社会越来越认识到，“溯源恐怖主义”对全球危害重重。

一方面，美方大搞政治操弄阻碍全球科学界找到新冠病毒源头，扰乱人类以科学武器战胜疫情的进程，是对全世界人民生命健康的极不负责。另一方面，美国一些政客试图将中国甚至亚洲国家与新冠病毒起源相关联，加剧了种族歧视与仇恨。统计数据显示，在美国16个主要城市中，2020年针对亚裔美国人的仇恨犯罪比2019年上升149%。这是“溯源恐怖主义”造成的更深层恶果，制造了对抗与分裂，是对全人类的犯罪。

新冠病毒溯源是科学问题，不应被政治操弄，更不能让国际社会走向分裂。近期，中国中央广播电视总台下属的CGTN智库发布的全球民调报告显示，高达80%的投票网民认为新冠病毒溯源问题已经被政治化；高达83.1%的投票网民支持世卫组织对美国进行病毒溯源调查。这是世界人民的共同呼声。“全球第一溯源恐怖主义国”不要妄想通过抹黑中国来洗白自身、撇清抗疫失败责任。它若执意在政治操弄的错误道路上走到黑，必将在人类抗击疫情的史册上留下丑陋一笔。国际社会不仅要对新冠病毒进行溯源，更要对“溯源恐怖主义”这样的政治病毒进行溯源！

（国际锐评评论员）

(责编：胡永秋、杨光宇)