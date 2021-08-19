泰国北部成品油管道项目施工现场。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷8月19日电 （记者孙广勇）近日，泰国北部成品油管道项目全线投产，该项目是泰国政府近20年来规划仅有的两条成品油主干线之一，也是泰国有史以来最长的陆上油气管道项目，全长574公里，自南向北连接着曼谷周边与中北部地区，沿途经过9个府，将可以把成品油从中部的曼谷周边罐区输送到北部，并且可以辐射缅甸等国，不仅对泰北地区发展具有重大意义，显著提升了泰国能源安全，有效促进当地经济和社会发展。

泰国北部成品油管道项目由中国石油管道局工程有限公司亚太公司EPC总承包，自2017年9月开始施工，2021年7月贯通。项目沿线地形复杂、作业区域受限、穿越项目众多，仅单体试压作业就多达246条，有的地区甚至每隔1公里线路就有一条定向钻施工，现场施工和管理难度大。

为了推进项目进度，项目部充分运用信息化管理手段，承担施工任务的管道局四公司注重现场各环节管控，解决了湿地管道敷设、双管同沟敷设、曲线路由穿越、城区深坑连头等问题，通过现场实验对比，优化机组配置，提高设备使用效率和资源的共享，加快施工进度；通过成本对比增加设备人员的属地化比率，加快资源的调配效率，赢得泰国各界高度认可。

负责项目施工的泰方主管巴斯说，管道经过平原和山区等不同地质，而且泰国天气炎热雨季多雨，施工面临不少困难，但中国建设者技术先进、精益求精，焊接合格率保持在97%以上。“无论是自然条件困难还是新冠疫情蔓延，都没有影响项目的平稳顺利推进，这都得益于中国企业的全力投入，以及高超的技术实力和敬业精神。”

“加油，susu（泰语加油）！”在项目驻地附近的篮球场上，中泰员工在挥汗如雨地角逐竞技，场边的两国员工欢呼着为双方加油。“项目部经常会组织体育比赛与文化活动，我们是一个团队”，已在项目工作三年的泰籍员工玛尼叻说。

“海外工程要长足发展，必须运用好当地的文化、资源，让当地人更好地融入团队”，泰国北部成品油管道项目主任单旭东说。为了增强国际化经营能力，项目部大力运用各类属地化资源，注重培养有潜力、有积极性的属地用工。高峰期属地员工多达886人，属地化率超过86%。项目所有现场质量、安全管理100％属地化，全部测量、防腐100％属地化，还成立了4个纯属地化焊接机组，机组长、质检员、管工、焊工等所有岗位均为泰国当地员工，不仅降低了成本支出，也为泰国社会提供了大量就业机会，加深了工程与当地的深度融合。

项目为属地员工提供了很好的学习和提高平台，很多泰籍员工迅速成长为专业技能人员。质检员瓦奈在中国技术人员的帮助下，施工技术有了很大提高，收入也有了明显增长，家人都为他感到骄傲。在管线最后一道焊口完成后，他回到家乡休假时，有感而发地写道：“我想念项目团队。感谢中企帮我们打造幸福生活。”

面对新冠肺炎疫情，中方员工坚守海外一线，与泰方业主监理等联防联控，共享中国抗疫防疫经验，在确保人员零感染的前提下，稳步推进项目实现既定目标任务。泰国北部成品油项目实现单月焊接90公里的“中国速度”，创造了泰国管道施工史的纪录；焊接一次合格率始终保持在97％以上，试压一次合格率100％，创造了“千道口无返修”的“中国质量”。项目业主泰国燃油管道输送有限公司董事总经理猜仑表示，中国企业一直强调安全生产和优质建设，依靠丰富施工经验和高水平建设能力，实现项目高质量按期完成，为泰国以及该地区经济发展作出了贡献。

泰国能源部部长素帕塔纳蓬表示，中企建设的重要成品油管道将改善泰国的成品油供应状况，促进当地社会经济发展，对加强泰国、老挝、中国等相邻国家的互联互通也具有重要意义。

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