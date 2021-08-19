新华社德黑兰8月18日电 （记者高文成、王守宝）伊朗外交部17日回应国际原子能机构有关伊核活动的报告时称，伊朗所有核项目和核活动“完全遵守《不扩散核武器条约》”，受到国际原子能机构的监督，而且伊方已事先告知国际原子能机构。

据报道，国际原子能机构日前向成员国提交的一份报告称，伊朗正提高浓缩铀丰度，目前已将浓缩铀丰度提高到60%。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德当天在伊外交部网站发布声明说，伊朗核活动升级是对美国“广泛违反”伊朗核问题全面协议和联合国安理会第2231号决议的回应。只要美国等伊核协议其他相关方不完全履行协议中的相关义务，伊朗将只会根据本国“需要和决定推进其和平核计划”。

他同时保证，如果其他各方恢复履行伊核协议，如果美国全面有效解除对伊朗人民的单边和非法制裁，伊朗将恢复履行该协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

今年4月6日，伊核协议相关方开始在维也纳举行会谈，讨论美伊恢复履约问题。迄今已举行6轮会谈，但美伊双方分歧依然严重。

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 17 版）

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