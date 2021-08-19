本报记者 俞懿春

“在中国抗疫的关键时刻，马来西亚政府及社会各界踊跃行动，为中国捐助物资。在马来西亚疫情加剧的时候，中国捐赠医疗物资，派遣中国医疗专家组，捐赠新冠疫苗……”马来西亚驻华大使努西尔万日前接受本报记者采访时表示，马来西亚和中国共克时艰、守望相助。在共抗疫情过程中，两国人民的友好情谊得到进一步升华，马中关系持续向前发展。

2019年夏，努西尔万出任马来西亚驻华大使。这距他首次访华已过去20多年。“中国这些年来的变化天翻地覆，成就举世瞩目。中国人饱满的精气神始终如一。”努西尔万回忆起很多年前在北京住酒店的一次经历。当时他的房卡失效，一位年轻的服务员为了帮他换新房卡，上下14层楼，跑得满头大汗。“在这名年轻服务员的身上，我看到中国年轻人的热情和活力，而中国有着无数这样的年轻人。我当时就想，这样的国家必然有着光明的发展前景。”

中国上下凝心聚力、有效防控疫情；消除绝对贫困，堪称人类历史上的伟大实践；提出构建新发展格局，为世界提供巨大机遇……努西尔万一直试图从中国的发展成就中，透视“中国之治”的成功密码。

今年6月，努西尔万走进新落成的中国共产党历史展览馆，参观“‘不忘初心、牢记使命’中国共产党历史展览”，探索百年大党的奋斗历程。“中国能够取得这些伟大成就，我认为主要归功于中国共产党的领导。”在他看来，历史和人民选择中国共产党领导中华民族伟大复兴的事业，并在这一实践过程中不断推进了马克思主义中国化。

努西尔万认真阅读了《习近平谈治国理政》。“这部著作清晰展示了马克思主义中国化的最新成果，是基于对中国历史与现实的深刻了解和对世界格局发展演变的准确把握，形成的对中国和世界发展形势的观点和论断。”

“中国的发展是世界的机遇。”熟悉中国历史的努西尔万表示，中国坚持走和平发展道路，从不把自己的价值理念强加给他国，“同时愿意分享经验，并提供全球公共产品，如同中国与许多国家开展的疫苗合作那样”。努西尔万认为，中国的发展不仅造福中国人民，也造福世界人民。

马来西亚是东盟第一个与中国建交的国家。30年前，也是在马来西亚，中国与东盟开启对话进程。“我们当时的评估是，中国太大、太重要了，与中国合作，对中国和世界都有益。”努西尔万说，去年东盟跃升为中国最大贸易伙伴，就是中国和东盟从伙伴关系中受益的最好例证。展望未来，努西尔万认为，马中两国在生态环保、人工智能和农业等领域具有巨大合作潜力。“马中加强在这些领域的合作，一定能为两国关系的发展创造更多可能，同时也可以给发展中国家树立榜样。”

马来西亚东海岸有着美丽的海滩、古老的热带雨林，还有迷人的娘惹文化。目前，由中企承建的马来西亚东海岸铁路项目进展顺利。努西尔万表示，该项目建成后将极大改善沿线地区互联互通，带动马来西亚东海岸地区经济发展。“我的老家丁加奴州就在铁路沿线上，希望疫情结束后有更多的中国游客来马来西亚东海岸旅游。”

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)