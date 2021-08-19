本报记者 景 玥

“自新冠肺炎疫情暴发以来，美国就试图将‘新冠病毒源头’这顶帽子强加给中国，千方百计损害中国的国际声誉。这种将病毒溯源问题政治化的做法对全球合作抗疫毫无益处。”埃及共产党政治局委员萨拉赫·萨路里日前接受本报记者采访时表示。

萨路里表示，美国将溯源问题政治化，主要目的首先是想转移自身应对疫情失败受到的指责。由于抗疫不力，美国已成为世界上累计确诊病例和死亡病例最多的国家。为了掩盖这种失败，美国以“病毒溯源”为名打压他国，这种政治病毒比新冠病毒更可怕。

萨路里指出，中国始终本着科学态度配合病毒溯源，第一时间分享病毒基因序列，邀请世卫组织专家到中国开展溯源研究。专家们通过实地走访和调查研究，明确得出了实验室泄漏“极不可能”的结论。“美国政客无视科学报告，继续攻击中国。我想说，基于政治阴谋的溯源永远不会有真相。”

谈及中国与埃及的抗疫合作，萨路里说：“从援助防疫物资和疫苗，到实现中国疫苗本地化生产，中国从物资、药品、技术、资金等方面给予了埃及全方位的帮助，这不仅使埃及人民受益，非洲和阿拉伯其他地区的人民也从中受益。这种合作不计回报，充满诚意，是推动构建人类命运共同体的切实举措。”萨路里表示，中国在帮助世界弥合“免疫鸿沟”上所作的努力值得称赞。“病毒溯源必须以科学为基础，目的是让人类更好地战胜病毒，恢复经济社会秩序。”

“只有团结合作，才能最终战胜病毒。希望能多用数据说话、用科学说话，而不是政治打压、强权绑架。国际社会应共同努力让全球抗疫行动顺利、有序、高效进行。”萨路里说。

（本报开罗8月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)