本报记者 李志伟

“美国政客企图通过推销没有事实根据的病毒起源说，制造恐惧和焦虑情绪。这与科学毫无关联。”美国新墨西哥州州立大学历史学教授肯尼思·哈蒙德近日在接受本报记者采访时表示，美国政客故意忽视中国抗击疫情的努力和成绩，炒作新冠病毒溯源问题，目的是掩盖自身在抗疫问题上的“灾难性失败”。

数据显示，目前美国累计新冠肺炎确诊病例已超过3700万例，死亡病例62万多例，经济蒙受巨大损失。在哈蒙德看来，美国担心失去对国际事务的霸权，不顾一切抹黑中国，企图借疫情延缓或阻碍中国进一步发展。

哈蒙德表示，对于美国以及全球各地的人们来说，更好的方式是借鉴中国经验，一起努力，共同应对疫情。“中国抗击疫情的方法可以成为其他国家的典范。其他国家应从中国抗疫实践中吸取有益经验”。

哈蒙德认为，中国迅速成功分离出世界上首个新冠病毒毒株，完成病毒基因组测序并与国际社会分享信息。中国共产党领导下的中国政府，动用一切可用资源抗击疫情，拯救了成千上万人的生命。

哈蒙德说，在当前变异毒株频现、疫情持续蔓延的背景下，为人们提供健康保护是在守护生命健康权这一基本人权，而不应成为少数大公司牟取巨额利润的理由。努力消除疫苗出口壁垒，富裕国家应当向发展中国家提供医疗支持和疫苗帮助。

“疫情防控需要遵循科学客观原则。美国政客应当停止对世卫组织的破坏。全球公共卫生政策与实践不应被情报机构操弄。”哈蒙德表示，推销阴谋论、妖魔化中国，不符合美国人民和全球人民的共同利益。“我们应该走的道路是合作与协调，分享最佳实践和科学知识，为所有人公共健康服务。”

（本报华盛顿8月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 17 版）

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