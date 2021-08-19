本报北京8月18日电 （记者刘毅）近日，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）正式发布了第六次评估报告的第一工作组报告《气候变化2021：自然科学基础》。中国气象局18日召开媒体访谈会，对这一报告的内容进行了解析。

《气候变化2021：自然科学基础》是来自全球65个国家的234位作者历时6年，通过对1.4万多篇文献的综合评估，以最新数据、详实证据、多元方法提供的全球和主要区域气候变化自然科学的最新研究认识，其结论将为全球应对气候变化行动、落实《巴黎协定》目标提供重要科学基础。

国家气候中心副主任巢清尘表示，报告指出，人类活动已经引起了大气、海洋和陆地的变暖。全球变暖对整个气候系统的影响是过去几个世纪甚至几千年来前所未有的。报告指出，预计到本世纪中期，气候系统的变暖仍将持续。尽快实现净零碳排放将可能实现温升控制目标。

中国气象局科技与气候变化司副司长袁佳双介绍，中国是最早参与联合国政府间气候变化专门委员会气候变化评估报告编写的国家之一。30多年来，中国政府积极推进报告编写进程，深度参与报告的流程和制度改革，发挥了积极建设性作用。

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 13 版）

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