新华社北京8月18日电 8月18日，国务委员兼外长王毅应约同土耳其外长恰武什奥卢通电话。双方重点就阿富汗局势交换了意见。

王毅表示，阿富汗局势一夜突变，下一步何去何从，取决于阿塔的政策走向。塔利班领导人表示要解决人民面临的问题，满足人民的愿望，对外释放了积极信号。塔利班发言人表示将保证各国驻阿使馆安全，愿与各国建立良好关系，决不允许任何人利用阿领土威胁别国，这一表态值得欢迎，期待能转为具体政策和行动。塔利班发言人还提出希在阿组建一个包容性政府，阿将不再是鸦片种植和毒品交易中心，这也预示着一个正确方向。

王毅说，外国军队撤出后，阿富汗人民有了把命运掌握在自己手中的机会，“阿人主导，阿人所有”的基本原则也有了真正落地的可能。当前的关键是要找到一条符合阿富汗国情、顺应时代潮流并得到阿富汗人民理解支持的重建道路。为此，阿塔需要以明确态度与一切恐怖势力彻底切割，并采取措施打击包括“东伊运”在内被联合国安理会所认定的国际恐怖组织。

王毅表示，阿富汗国内积累了诸多矛盾，美国撤军又留下了新的难题，阿国内还有爆发内战的风险，和平重建的进程难以一帆风顺。在此过程中，国际社会应共同鼓励和支持阿富汗各党派、各民族团结合作，翻开阿富汗历史的新篇章。

恰武什奥卢对此表示完全赞同。恰说，中方关于阿富汗局势的看法和立场客观公允，既尊重阿富汗人民的选择，也鼓励塔利班以负责任方式行事。阿各方应寻求包容性解决方案，阿富汗不能再成为恐怖主义的发源地。阿富汗的和平稳定对于中国、土耳其等地区国家都非常重要。当前喀布尔局势逐步恢复平静，塔利班正在朝积极方向调整其内外政策。土方愿意同中方保持密切协调与合作，推动阿富汗局势尽快朝着良好方向发展。

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 03 版）

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