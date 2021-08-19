新华社北京8月18日电 8月18日，国务委员兼外长王毅同巴基斯坦外长库雷希通电话。

王毅首先祝贺巴基斯坦隆重庆祝第七十五个独立日，祝愿巴繁荣富强。

王毅表示，这几天，阿富汗局势发生剧变，成为全球关注焦点。事实证明，所谓“民主改造”不符合实际，反而自食恶果，其中的教训值得记取。中巴作为阿富汗重要邻国和本地区负责任国家，当前形势下有必要加强沟通协作，为支持阿富汗平稳过渡、维护地区和平稳定发挥建设性作用。一是鼓励阿富汗各方加强团结，尽快组建符合阿国情、得到人民支持、广泛包容的新政治架构。二是支持阿富汗坚决打击恐怖主义，绝不能再次成为恐怖主义的聚集地。三是中巴两国驻阿使馆仍在正常运转，双方要与阿塔联络沟通，确保中巴在阿人员和机构的安全。四是有序推进涉阿国际合作，各类机制应形成互补，扩大共识，尤其应发挥邻国独特作用，推动阿富汗形势逐步进入良性循环。

王毅表示，中方赞赏巴方达苏恐袭案调查工作取得的重要进展，希望巴方全力缉拿凶手，依法加以严惩，给两国人民以交代，对企图破坏中巴友好的势力予以有力震慑。同时加快推进加强版全流程安保措施和升级版安保合作机制，确保类似事件不再发生。

库雷希感谢中方对巴独立日的良好祝愿以及长期以来对巴国家建设给予的大力支持，表示巴方将全力以赴缉拿达苏恐袭案凶手，查清幕后势力，予以严惩。

库雷希赞赏中方在阿富汗问题上发挥的重要和积极作用，表示巴中都是阿富汗的邻国，是最希望阿富汗实现和平的国家，双方又是全天候战略合作伙伴，理应加强协调配合。阿富汗未来需要通过协商谈判达成政治解决方案。阿塔占领喀布尔目前没有造成流血伤亡，阿国内秩序趋于稳定，生活逐步恢复正常。各方应支持阿塔履行承诺，保护阿人民的权益。巴愿同中方加强沟通，推动阿塔同各方一道，组建包容、广泛的政治架构，尽快搭建涵盖阿邻国的多边协作机制，敦促国际社会共同支持阿各派实现和平稳定的努力。

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 03 版）

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