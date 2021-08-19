本报记者 韩晓明

8月17日，“第二届中国与中东合作论坛：深化友谊与创新发展”以线上和线下结合方式举办。近百位中外嘉宾再度相聚“云端”，共话友谊、共商合作、共谋发展。

本届论坛由中国社科院国际合作局、中国社科院西亚非洲研究所、中国社科院国家高端智库、阿联酋沙迦大学、沙特费萨尔国王伊斯兰研究中心共同主办，北京语言大学和上海外国语大学协办。

去年，双方成功举办了第一届论坛，共同探讨疫情防控下的中国与中东合作，巩固了因共抗疫情而愈加牢固的真挚感情；第二届论坛上，双方继续为深入合作沟通经验、凝聚共识，为构建更为紧密的命运共同体、开创双方关系更加美好的未来建言献策。

中国社会科学院院长谢伏瞻表示，一年多来，新冠肺炎疫情起伏反复，病毒频繁变异，世界经济脆弱复苏。中国与中东国家交流合作持续深化，友谊日益巩固，人民福祉和前途命运更加紧密相连，充分展现出双方是患难与共、抗疫与共、命运与共的好朋友、好伙伴、好兄弟。中方始终珍视同中东国家的传统友谊，愿同中东国家共同努力，推动双方友好合作关系继续向前发展。

沙特费萨尔国王伊斯兰研究中心主席图尔基·费萨尔亲王表示，中国通过派遣特使对中东有关问题进行斡旋，对中东的和平稳定发挥了重要作用。中国和中东国家都致力于推动多边主义，共同应对当前挑战，推动坦诚对话。

“阿联酋是第一个与中国开展疫苗合作的中东国家。阿联酋与中国互为全面战略伙伴，双方合作不断走深走实。”阿联酋驻华大使扎希里说。

“我们与中国研究机构合作完成了十几项关于新冠肺炎疫情的研究，涵盖经济、卫生、医药、工程等多个领域。我们在中国的合作机构超过100个，共同发表了很多论文。”阿联酋沙迦大学副校长贝塔耶布表示。

中国政府中东问题特使翟隽表示，作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国始终心系中东国家和人民。中方愿继续同中东国家共同努力，深化抗疫合作，夯实友好基础，推进人文交流，捍卫公平正义，共建集体安全，打造更高水平的伙伴关系。

中国外交部中阿合作论坛事务大使李成文说，中东是世界上安全赤字最严重的地区之一。中东之乱，除了内部原因外，外部干涉是最重要的祸根。面对国际和地区新形势，中国同中东国家加强安全合作比以往更加重要。

“我们非常重视中国提出的搭建海湾地区多边对话平台的倡议，希望同中方加强合作和探讨。”阿联酋埃米尔政策中心主任凯比表示。

“中国的发展有利于世界形成更加友好、公正、共享的新格局。”土耳其爱国党主席多乌·佩林切克说。

“希望今后有更多这样直接交流的机会，进一步促进中国和中东国家的民心相通，增进我们的共识。”沙特费萨尔国王伊斯兰研究中心亚洲部主任苏德里说。

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 03 版）

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