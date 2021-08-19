何塞·路易斯·罗德里格斯·萨帕特罗

在中国共产党领导下，中国社会充满活力，人民积极向上。中国在这么短的时间内取得令人瞩目的发展成就，离不开每一位中国人的艰苦付出

今年是中国共产党成立100周年，我对中国共产党百年华诞表示诚挚的祝贺。

我们对中国的发展成就充满了敬意和钦佩。100年前，中国共产党诞生在一个落后的中国。自成立伊始，中国共产党就志向远大，富有远见，这在其百年来所推行的政策和提出的倡议中得到了充分体现。100年来，中国共产党历经困难和挑战，但总是通过自我革命，修正和完善政策规划，使之与不断发展中的客观现实相适应，并团结带领中国人民为实现国家发展愿景而共同努力。这是中国发展成为全球性大国的重要原因之一。

中国共产党让中国人民的生活得到普遍改善，数亿人口摆脱贫困。中国共产党完成了一项伟大的历史使命，带领一个曾经积贫积弱的国家走上了现代化的新道路。在中国共产党领导下，中国社会充满活力，人民积极向上。中国在这么短的时间内取得令人瞩目的发展成就，离不开每一位中国人的艰苦付出。

中国取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，为全球做出了表率，充分彰显将人民生命安全和身体健康放在首位的坚定承诺。中国在较短时间内有效控制疫情，为中国经济的恢复与发展创造了条件。与此同时，中国坚定支持、援助其他国家抗击疫情。我本人就曾多次见证中国为西班牙抗疫提供支持。我认为，习近平主席提出构建人类卫生健康共同体恰逢其时。构建人类卫生健康共同体有助于推进国际抗疫合作，将为共创人类美好未来作出重要贡献。

近年来，中国在创新领域不断发展进步。根据世界知识产权组织发布的《2020年全球创新指数报告》，在全球参与排名的131个经济体中，中国创新指数排名第十四位。“深圳—香港—广州科技集群”在2020年“全球最具活力科技集群”中排名第二位。截至2020年底，中国国内（不含港澳台）每万人口发明专利拥有量达到15.8件。这些数据充分显示中国劳动者和中国企业家的创新活力。在科技创新领域力争上游，这是中国和中国共产党成功的关键因素之一。

《习近平谈治国理政》给我留下深刻的印象，书中阐释的中国发展理念具有重要启示意义。《习近平谈治国理政》展现了习近平主席对中国未来的深刻思考，是我们理解中国正在不断推进的各项改革举措的关键。同样，它还可以帮助我们了解中国希望通过经济和社会发展为世界带来什么。

中国始终支持并践行多边主义，积极参与国际事务，坚定维护国际贸易体系，这让我感到无比振奋。作为一个幅员辽阔的国家，中国在全球的影响力将为推动完善全球治理作出重要贡献。中国积极推动共建“一带一路”，这是中国与其他国家共享发展红利的充分例证。

令我感到荣幸的是，在我担任西班牙首相期间，西班牙同中国建立了全面战略伙伴关系。时至今日，两国签署了大量政府间和企业间合作协议，双边关系稳步发展。相信以中国共产党建党百年为新起点，中国将继续走和平发展道路，不断扩大与包括西班牙在内的世界各国的联系，通过联合国和二十国集团等多边平台与各国加强合作，让更多发展成果惠及全球，为各国共同发展提供更多助力。

（作者为西班牙前首相）

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)