共建“一带一路”倡议自提出以来，各领域合作取得丰硕成果，成为广受欢迎的全球公共产品。近期，多国媒体和专家学者呼吁各方更积极参与共建“一带一路”，把握发展机遇，实现共同繁荣。

“给沿线国家和地区带来了真正的利益”

今日俄罗斯电视台网站日前刊发英国东亚问题专家汤姆·福迪的文章说，共建“一带一路”寻求通过大规模基础设施投资，将众多国家和地区联通起来，以实现共同发展。中方倡议广受欢迎，是由于中国对相关投资不附加任何政治条件，推进项目时，中国可以协调相关企业或金融机构参与。

澳大利亚国立大学研究员德科·范德克利在澳智库洛伊国际政策研究所官网上发表文章指出，共建“一带一路”项目为沿线国家和地区提供就业、出口、税收和技术。文章说，麦肯锡公司对在非洲8个国家运营的1000多家中国公司进行实地调查后发现，中国企业已经实现了本土化——这些公司89%的员工是本地人，为非洲工人提供了近30万个工作岗位。面对当地缺少技术劳工的情况，中国企业会提供技能培训以解决相关问题。“简而言之，中国通过共建‘一带一路’给沿线国家和地区带来了真正的利益，促进了经贸往来。中国以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局也得到促进。”

西班牙《起义报》网站刊文说，通过共建“一带一路”，有关国家切实提升了基础设施建设水平，促进可持续发展，还加强了不同文明之间的交流和联系。“共建‘一带一路’取得的成果令人鼓舞。”

美国《新闻周刊》文章将“一带一路”称为“最成功和最有影响力的经济项目之一”。斯里兰卡“一带一路”组织联合创始人玛雅·玛筑仁和亚西鲁·拉纳拉贾在接受采访时指出，共建“一带一路”以合作共赢的方式，促进共同发展和繁荣，并以和平和友谊的方式，增进相互理解和信任，促进全面交流。

牙买加《集锦报》刊文说，通过参与共建“一带一路”，牙买加的道路和其他基础设施得到了现代化改造。相关贷款优惠多，对民众有利。据报道，牙买加南北高速路全长67公里，翻山越岭，施工难度大。中国企业用3年时间完成施工，实现了位于牙买加南部的首都金斯敦与北部旅游重镇奥乔里奥斯之间的高速连通。

“有利于各方携手应对更加复杂的全球性挑战”

中欧班列累计开行超过4万列，合计货值超过2000亿美元，打通73条运行线路，通达欧洲23个国家的160多个城市，不断跑出互利共赢“加速度”。

法国“国际报刊”网站日前刊文指出，共建“一带一路”通过大规模基础设施建设，促进打造共同发展道路，受到了沿线国家和地区的欢迎。

德国《杜伊斯堡周报》网站指出，杜伊斯堡是共建“一带一路”在德国的重要交通节点，杜伊斯堡通过中欧班列与中国和其他亚洲国家联系起来，这为杜伊斯堡市及该市所在的北威州带来巨大发展机遇。

《德国交通报》网站刊文说，国际铁路联盟最新研究结果表明，在共建“一带一路”倡议推动下，欧中之间的铁路货运量在过去5年内增长5倍，且这种强劲发展势头还在持续。

“共建‘一带一路’使欧亚两个大陆更紧密联系起来，促进双方经济发展与繁荣。”德国《交通周报》网站援引奥地利联邦铁路集团总裁安德烈斯·马特的话说：“毫无疑问，共建‘一带一路’对奥地利以及整个欧洲都有着重大意义。”

美国《外交官亚太时事》杂志网站刊登评论文章说：“中国从未通过共建‘一带一路’，开展所谓的‘债务陷阱外交’。”文章指出，各国积极参与共建“一带一路”，提高与世界其他地区的互联互通，激发了经济活力。兰德公司研究报告显示，“一带一路”沿线国家和地区交通基础设施水平提升，贸易往来更加繁荣，工业化进程加速，“参与共建‘一带一路’的好处显而易见”。

法国国际关系和欧洲地缘政治学者亨利·格罗苏夫尔撰文指出，欧中之间铁路运输的发展值得关注。10年来，中欧班列促进了欧洲国家和中国间的贸易往来，并以高性价比、低碳排放等优势越来越受到青睐。面对疫情冲击，中欧班列逆势而上。文章同时指出：“在多边主义和国际合作受到冲击的当下，共建‘一带一路’有利于各方携手应对更加复杂的全球性挑战。”

“更加绿色的投资和项目有助于全球经济绿色复苏”

彭博社报道援引中国中央财经大学绿色金融国际研究院的报告数据说，今年上半年，能源和交通运输占“一带一路”投资总额的65%。在能源领域，37%的资金用于天然气，30%用于石油，28%用于水电。中国正努力使其投资在环境上更具可持续性。

英国诺丁汉大学马来西亚分校政治、历史和国际关系学院助理教授本杰明·巴顿在接受媒体专访时表示，共建“一带一路”将开辟欧中未来安全合作新路径。“欧中在安全问题上有着相似的利益和关切。欧洲在反恐方面拥有丰富经验。共建‘一带一路’为双边安全合作开启更多可能。”

意大利国家广播电视新闻网刊文说，中国经济经受住了疫情的严峻考验，中国在远程医疗、电子商务和金融科技方面的出色能力在抗击疫情中起到关键作用。中国是亚太地区最大、世界第二大医药消费市场，其持续向基础设施、医疗和高科技领域投资，将推动“健康丝绸之路”建设。

法国《对话》网站环境和能源专栏总编辑、环保学者珍妮弗·加莱刊文说，共建“一带一路”受到许多国家热烈响应，许多高质量合作项目落地。如今，中国十分重视气候变化问题，积极推进环境保护合作，“共建‘一带一路’中更加绿色的投资和项目有助于全球经济绿色复苏”。

英国学者马丁·雅克在媒体撰文表示，共建“一带一路”合作是开放的，促进发展中国家经济增长、生产方式变革，加快新兴经济体发展。从某种程度上说，共建“一带一路”将促进全球经济重塑，欧亚大陆尤其是亚洲将在新的经济版图中发挥更大作用。

（本报北京、柏林、罗马、华盛顿、巴黎8月18日电 记者颜欢、花放、孔歌、李志伟、刘玲玲）

《 人民日报 》（ 2021年08月19日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)