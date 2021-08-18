中新社北京8月18日电 综合消息：多国政界、学界及媒体界人士近期纷纷发声反对新冠病毒溯源政治化，指出新冠溯源不应掺杂政治因素，科学家不应受到政治压力影响，政治操弄只会阻碍全球抗疫进程。他们呼吁，未来溯源工作应建立在科学基础上，实施中国—世卫组织联合研究报告中的建议，在全球更广范围开展溯源研究等。

世界卫生组织日前也发表声明强调，新冠溯源不应该成为相互指责的政治工具。世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安近日同样表示，世卫组织大多数成员国已达成广泛一致，认为在新冠溯源问题上应该停止政治化。

本月初，全球100多个国家和地区300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交《联合声明》，强调面对新冠病毒对人类生命安全和健康的严重威胁，国际社会需要加强抗疫合作，呼吁世卫组织客观公正地开展全球新冠病毒溯源研究，坚决反对将溯源问题政治化。

多国政要：政治操弄阻碍全球抗疫进程

据统计，已有70余国通过致函世卫组织总干事、发表声明或照会等方式，支持中国—世卫组织溯源联合研究报告，反对溯源问题政治化。

委内瑞拉总统马杜罗16日在总统府举行的新闻发布会上表示，反对将新冠病毒溯源问题政治化。他说，一些西方国家操纵病毒起源问题，旨在攻击中国，委方谴责这一“卑劣行径”。

老挝政府总理潘坎13日在接受采访时说，新冠病毒溯源不应加入政治因素。潘坎认为，将新冠病毒溯源问题政治化是不人道的，各国的科学家必须共同努力找出疾病出现的原因。“我们要知道事实，这样才能解决问题，如果不知道真相只是推卸责任，就无法最终战胜疾病。”

潘坎说，新冠病毒已出现多种变异毒株，尤其是德尔塔变异株传播能力明显增强。“不论是病毒溯源还是寻找病毒出现变异的原因，都要以科学为基础，而不应加入政治因素。”

古巴外长罗德里格斯10日表示，古巴呼吁国际社会加强合作与团结，拒绝将新冠病毒起源研究政治化、特指化、污名化。

斯里兰卡卫生部长万尼亚拉奇9日表示，反对将新冠病毒溯源问题政治化。万尼亚拉奇认为，新冠病毒溯源问题是科学问题，政治化操弄不仅无益于解决问题，还将阻碍各国早日战胜疫情。

叙利亚总统政治和新闻顾问布赛纳·沙班日前说，美国等西方国家将新冠病毒溯源政治化的做法“完全不合时宜”，且“不被国际社会认可”。

多国专家：科学家不应受到政治压力

法国马赛地中海传染病研究所所长、著名传染病专家迪迪埃·拉乌尔表示，寻找大流行病的起源是一个非常复杂的过程，需要世界各地的科学家合作。显然，要取得客观公正的结果必须由科学界来解决。

拉乌尔指出，必须让科学家按照科学规律开展工作，不受任何形式的政治压力影响。

刚果(金)国家生物医学研究院院长让—雅克·穆荫贝表示，疫情发生以来，社交网络上充斥着各种谣言。一些科学家在疫情问题上频频发声，澄清谬误，却遭到打压，承受各种压力。他指出：“病毒溯源是纯粹的科学问题，我们必须给科学家时间来找到病毒源头。”

墨西哥国立自治大学流行病学专家埃莱娜·雷耶斯日前接受采访时表示，新冠病毒溯源等卫生领域工作不应掺杂政治利益，否则将阻碍科学在防疫中发挥自身作用，影响民众生命安全。

多国媒体：溯源工作应在全球开展

法国团结与进步党月刊《新团结》主编克里斯蒂娜·比埃尔近日表示，在意大利、西班牙、法国和美国等国都检测出早于武汉出现的新冠病毒。比埃尔认为，中国人民发起国际请愿，要求对美国德特里克堡生物实验室进行调查是完全正确的。

尼日利亚《先锋报》17日发表评论文章指出，美国在以“实验室泄漏论”攻击中国时，却对美军德特里克堡生物实验室避而不谈，但其实美国才是冠状病毒研究的最大资助者和实施方。文章说，在德堡实验室2019年因安全原因关闭后不久，一种具有新冠肺炎相似症状的传染病在当地暴发。文章还称，北卡罗来纳大学的巴里克团队长期从事合成冠状病毒，绝对应该成为美国新冠溯源的调查对象。

柬埔寨《金边邮报》日前发表文章表示，从疫情暴发伊始，美国就无视科学家的辛勤工作，未能有效应对疫情。他们大肆宣传“实验室泄漏论”，企图以病毒溯源为借口，将疫情政治化、污名化。文章认为，各方应尊重事实和科学，共同反对以溯源为名的政治操纵和诽谤，为全球溯源合作、团结抗击疫情创造良好环境。(完)

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