新华社纽约8月17日电 美国宾夕法尼亚大学教授乔纳森·齐默曼近日在《华盛顿邮报》网站上刊文说，每当遇到疫情，美国就会把责任“甩锅”给外人，这种做法由来已久。

文章分析认为，新冠疫情初期，时任美国总统特朗普将新冠病毒称为“中国病毒”甚至是“功夫流感”，这个种族主义比喻煽动了反亚裔暴力事件。如今类似的情况再次发生。尽管缺乏证据支撑，但佛罗里达州州长、共和党人罗恩·德桑蒂斯等人说美国最近新冠确诊病例飙升与拉美移民有关，借此转移外界对他们禁止强制戴口罩等政策的批评。

文章举例说，19世纪，美国舆论称华人移民传播肺结核、麻风病、天花等传染病，助长了排华法案；20世纪初，当数百万南欧和东欧移民进入美国城市时，他们被指控携带疾病；20世纪80年代初艾滋病危机发生时，美国疾病控制和预防中心将来自海地的新移民列为“特殊高危人群”；2014年埃博拉病毒蔓延，一些美国政客建议封锁边境，甚至呼吁禁止所有来自西非的移民，无论他们的国家是否出现了埃博拉病毒。

文章指出，美国总是把流行病与外人联系起来，把他们当作“方便的替罪羊”，免除美国对疾病和死亡的责任。共和党政客近期所谓新冠病毒是由移民带来的论调是不正确的，但这是美国抗疫史上的一个惯用手法——怪罪外人。

齐默曼认为，新冠病毒在疫苗接种率低的地方而不是移民率高的地方传播最快。推进疫苗接种和采取戴口罩等简单预防措施就能遏制疫情。他在文章结尾感叹：“我们遇到了敌人，这个敌人就是我们自己。但责怪外人总是比照镜子或审视自己破碎的心更容易。”

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