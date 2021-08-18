中国青年报客户端北京8月18日电（中青报·中青网记者 陈小茹）彭博社通过对榜单指标设置的腾挪，终于在今年6月份将美国送上了“全球抗疫韧性”榜单的榜首，将美国塑造成了“抗疫榜样”。尽管很难有证据证明彭博社推出这项抗疫排行榜、不断修订榜单统计指标源于美国政府的授意，但仔细分析至今9期抗疫排行榜排名变化，就会发现，其变化节点与美国政府更替的时间线之间有惊人的巧合——这也是彭博社“全球抗疫韧性”榜单背后的第二个荒谬逻辑。

2020年11月至2021年7月，美国等主要经济体在彭博社抗疫榜单上的排名变化曲线图。 （截图自彭博社网站）

去年11月3日，美国举行总统大选投票；11月7日，多家美媒测算拜登率先获得当选总统所需的270张选举人票，宣布民主党人拜登击败时任总统特朗普；11月底，彭博社推出“全球抗疫韧性”榜单。在特朗普任期的最后3个月（2020年11月至2021年1月）里，美国在榜单上的排名，从拜登胜选当月的第18位，一路跌至第37、第35位，排在全部53个经济体中的中下游。

时至今年1月20日，拜登正式宣誓就任美国第46任总统，高调宣布将把疫情防控和疫苗接种作为“百日新政”的优先重点。1月底，彭博社在榜单评估指标中新增“每100人疫苗施打比例”，美国的抗疫排名就此开始“完美逆袭”之路——从今年1月排名第35名，到3月的第21名，再到5月的第13名，最终在6月“完美登顶”，由此成为“全球第一抗疫大国”。

2020年11月4日，彭博社大篇幅报道美国民主党总统候选人拜登参加美国大选选举夜集会。 （人民视觉供图）

不过，在“全球抗疫韧性”排行榜上“完美逆袭”的背后，美国的真正抗疫数据却一点都不“完美”。Worldometers的实时统计数据显示，今年1月20日拜登就职时，美国新冠肺炎累计确诊病例超过2477万例，达到24777552例；累计死亡病例超过41.1万例，达到411010例。到6月28日美国登顶“全球抗疫韧性”榜单之时，美国新冠肺炎累计确诊病例超过3449万例（达到34494002例），累计死亡619434例。也就是说，在美国抗疫成绩“完美逆袭”的半年间，美国新冠确诊病例增加了了近1000万例，死亡病例增加了20余万例。

在如此残酷的数据面前 ，彭博社为何还要通过榜单排名“制造”出美国抗疫的“完美逆袭”？中国社科院美国研究所社会文化研究室副主任魏南枝日前在接受媒体采访时，或许道出了其中的奥秘。魏南枝说：“疫情发生以来，美国两党政客提出的抗疫措施，都是从各自背后的资本集团的利益出发，并且迎合自己选民的需求，试图借疫情扩大自己的政治基本盘。而资本从来都不是为了解决危机的，而是如何管理危机、如何利用危机更好地攫取巨额利益。”

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