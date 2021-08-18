人民网北京8月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日记者会。记者会实录如下：

今日俄罗斯记者：中方是否并将在何种情况下参与阿富汗重建？

赵立坚：近日阿富汗局势已经发生重大变化。阿富汗人民历经40多年战乱动荡，渴望和平，人心思定。中方希望阿国内各方通过对话协商解决分歧，避免发生新的战乱和人道主义灾难，推动阿局势实现平稳过渡。

作为阿富汗的友好近邻和真诚朋友，中方始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策。这一点不管是过去、现在还是将来都不会改变。中方将继续支持阿富汗和平重建，在力所能及范围内为阿富汗经济社会发展提供帮助。

香港中评社记者：17日，阿富汗塔利班新闻发言人举行记者会称，塔利班不想重复任何战争，也不希望有任何国内外敌人。塔利班将在伊斯兰法框架内，尊重女性权利，寻求与他国建立良好关系，以及计划在阿富汗组建一个包容性政府。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到阿富汗塔利班有关表态。中方期待阿富汗塔利班与阿国内各派通过对话协商建立开放包容的政治架构，施行温和稳健的内外政策，切实保护外国在阿富汗机构和人员安全。同时，我们也期待阿富汗塔利班坚决打击包括“东伊运”在内的各类恐怖主义势力，切实履行不允许任何势力利用阿领土威胁邻国安全的承诺。中方将继续同国际社会一道，支持阿富汗和平重建，帮助阿富汗实现持久和平稳定。

凤凰卫视记者：联合国人权理事会下周将在日内瓦举行特别会议，讨论应对阿富汗人权状况和各方关切。中方在此问题上持何立场？

赵立坚：阿富汗局势发生重大变化。我们尊重阿富汗人民的意愿和选择。当务之急是尽快恢复和平、稳定和秩序，最大限度避免无谓伤亡和产生大规模难民。阿富汗公民、在阿外国公民和驻阿外交人员的安全和利益必须得到尊重和保障。希望阿富汗塔利班同阿各派、各民族团结起来，建立符合阿富汗自身国情、开放包容的政治架构，遏制各类恐怖主义和犯罪行径，重建美好家园。

事实再次证明，一些国家打着民主、人权旗号对主权国家实施军事干涉，严重破坏有关国家主权和领土完整，导致其经济和社会发展遭受重创，导致大量无辜平民伤亡或被迫颠沛流离。这些国家应该立即停止非法的军事干涉行为，为维护世界和平与安全、促进和保护人权作出切实努力。

《人民日报》记者：据报道，知情人士透露，美国情报部门的新冠病毒溯源调查目前仍无实质性进展，但美仍打算如期发布报告，并在报告中炮制病毒来自武汉病毒研究所的诱导性结论。美国政府高层认为，调查不是目的，推动调查本身就有意义，持续炒作“溯源调查”为的就是消耗中方外交资源，增加美对华要价筹码。同时，美国还施压世卫组织和谭德塞总干事，尽快启动对华“第二阶段溯源”，并联合盟友必要时在世卫框架外推进第三方独立调查。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。报道提到，美国政府高层称“调查本不是目的，推动调查本身就有意义”。如果报道属实，这就是美方蓄意搞“有罪推定”的自供状。美方在意的并不是事实和真相，而是如何消耗和抹黑中方。美方搞政治操弄的险恶用心不是昭然若揭吗？

美方想重演用一小瓶洗衣粉搞栽赃陷害的旧戏码。这蒙骗不了世人，倒是让人越来越怀疑，美方处心积虑、不择手段抹黑中方，是不是想转移国际社会对德特里克堡等美方生物实验室的种种疑点劣迹的关注？美方到底在掩盖什么？

除了美方一直三缄其口的德堡，美国在世界各地还建立了200多个生物实验室，以各种名义开展生物军事化活动。美国实验室所在地往往是鼠疫、炭疽、中东呼吸综合征等疾病多发地区。据美国媒体报道，2019年美军通过其血液项目将新冠病毒带到欧洲。当年8月进入意大利美军基地的平民志愿者成为最早受害者。美方对这些事情又作何解释？

中方始终支持并将继续参加科学溯源，已经两次邀请世卫组织来华合作研究，并得出科学权威结论，为下阶段全球溯源奠定了基础。我们坚决反对的是政治溯源。无论美方如何费尽心思抹黑栽赃，都无法消除国际社会对美国遍布世界的生物实验室的疑虑。如果美方心里没鬼，就应该坦坦荡荡邀请世卫组织去美国开展溯源调查，特别是调查德堡、北卡罗来纳大学。这才是一个真正关心全球溯源的国家应有的诚意和态度。

法新社记者：中方是否打算承认阿富汗塔利班政府？若目前不承认，将在什么情况下承认？

赵立坚：国际惯例是，如要承认一个政府，首先要等到这个政府组建之后。中方在阿富汗问题上的立场是一贯、明确的。我们希望阿富汗能够组建一个开放包容、有广泛代表性的政府，呼应本国人民和国际社会的普遍期待和愿望。

彭博社记者：美国共和党国会参议员鲁比欧称，由于字节跳动与中国政府之间存在明显关联，美国应对TikTok实施禁令。外交部对此有何评论？

赵立坚：你所提到的这个美国政客为了谋求个人政治私利，罔顾事实，不知疲倦地发表反华言论，注定被扫入历史的垃圾堆。我们建议这个所谓美方“民选代表”好好为本国人民的利益多做些实事，而不是一门心思搞政治操弄，打压别国企业。

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