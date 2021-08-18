新华社银川8月18日电 题：经贸联通 汇聚四海——中阿博览会搭建“一带一路”经贸合作平台

新华社记者许晋豫

中国与阿拉伯国家优势互补、利益交汇。自首次举办8年来，中阿博览会聚焦经贸合作，逐步将中阿经贸“朋友圈”扩大到“一带一路”，乃至全世界。结合全球经济发展的新形势，即将开幕的第五届中阿博览会不断拓展经贸合作新领域，与参会参展国家和地区共建共享“一带一路”。

经贸互补推动中阿务实合作

中阿博览会前身为中阿经贸论坛，后于2013年升格为中阿博览会。从创始之初到蓬勃发展，中阿博览会始终围绕经贸这个核心，服务国家对外开放大局。宁夏博览局经济发展处处长赵向阳说，经贸合作没有边界。近年来，中阿合作日益紧密，中阿博览会聚焦对阿、“一带一路”经贸合作，打造面向国内国际的开放平台。

中阿双方经贸互补性强，中国已经成为阿拉伯国家的第一大贸易伙伴，阿拉伯国家是中国最大的海外原油供应地，中国的商品备受阿拉伯国家青睐。2020年，中阿贸易额2398亿美元，中国对阿拉伯国家出口1231亿美元，在疫情影响下仍实现了同比2.2%的增长，由此足以看出中阿经贸合作的巨大潜力。

经过数年发展，中阿博览会经贸合作成果丰硕。三届中阿经贸论坛共有70多个国家和地区的近2.6万名国内外嘉宾、4556家企业参会参展，累计签订各类合作项目478个；前四届中阿博览会共有来自112个国家和地区的4万多名国内外嘉宾、5000多家企业参会参展，累计签订各类合作项目936个。

在中阿博览会的推动下，中国与阿拉伯国家及“一带一路”沿线其他国家的经贸合作更加紧密。宁夏博览局副局长张利伟说：“中阿博览会已得到包括阿拉伯国家在内的‘一带一路’沿线国家的广泛认可。在博览会筹备阶段，有39个国家、沙特阿美石油公司等世界500强企业明确表示要来参会参展，并在相关论坛上发表演讲，可见中阿博览会在国外工商界的广泛影响。”

中国面向世界的开放平台

中阿博览会有设立主宾国、主题省的传统，主宾国是与中国经济互补性强，有参加“一带一路”建设强烈愿望的国家和地区，主题省契合博览会的议题设置，面向国内国际寻找合作新机遇。中阿博览会不仅是国内区域合作的重要平台，也是中国各省区市面向阿拉伯国家、面向世界的开放平台。张利伟说，今年，第五届中阿博览会增设了双主宾国和双主题省，以更好地服务国内国际双循环，发挥它们在中阿博览会中的示范引领作用。

中阿博览会还促进了不沿边、不沿海的宁夏开放型经济的发展。在中阿博览会等的推动下，中阿技术转移中心、中阿农业技术转移中心、中阿商事调解中心秘书处等一批中阿多双边合作机构落户宁夏，对提升宁夏对外开放水平产生了积极的成效。赵向阳说，中阿博览会为宁夏打开了面向世界的大门，让宁夏围绕经贸合作“走出去”“引进来”。

同时，在张利伟看来，中阿博览会对宁夏最大的贡献在于带来了开放思维。他说：“能不能引进一个项目或者引进一个企业，只是一城一地的得失，中阿博览会让宁夏普通百姓、企业家和政府工作人员睁开眼睛，放眼世界，积淀发展开放型经济的土壤。”

不断拓展经贸合作新领域

第五届中阿博览会以“深化经贸合作、共建‘一带一路’”为主题，进一步凸显了经贸合作的重要地位。结合当前国际经济发展新形势，中阿博览会聚焦数字经济，新设立大健康产业论坛、水资源论坛，并设置了数字经济、医疗康养、跨境电商等6个主题展区。

今年，中阿博览会首次举办线上博览会，博览会将充分运用数字化手段，通过搭建云展馆、云商城，开展云洽谈、云签约，吸引更多观众云逛展、云采购。目前，来自39个国家和地区的数千家企业报名线上博览会，近百家全球500强企业、中国500强企业和行业头部企业入驻“三维云展馆”，千余家企业签约“二维云商城”，预计将有上万名中外客商“云端”参会参展。

宁夏和大多数阿拉伯国家都面临水资源缺乏的问题，近年来，宁夏“互联网＋城乡供水”示范区建设成效显著，中阿博览会开设水资源论坛符合宁夏所能、国际及中阿所需。宁夏水利厅副厅长潘军说：“水资源论坛探索国家之间、地区之间、组织之间、企业之间的合作形式，打造国际交流合作的平台。我们也将以中阿博览会为契机，争取将水资源论坛打造成宁夏面向世界的水利行业品牌，将宁夏经验向全国乃至全世界推广。”

(责编：胡永秋、杨光宇)