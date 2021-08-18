新华社北京8月18日电 综合新华社驻外记者报道：美国军方17日说，美军与塔利班目前未出现敌对行为，喀布尔机场处于安全状态，每天将有5000至9000人撤出。欧盟表示，西方帮助阿富汗建立现代国家的努力“没有成功”。英国、加拿大表示将接收部分阿富汗难民。

五角大楼发言人柯比17日在美国国防部记者会上说，美军指挥官与塔利班方面在喀布尔正保持沟通。美军联合参谋部官员汉克·泰勒说，超过4000名美军即将部署到位以支持人员撤离，美军与塔利班目前未出现敌对行为，喀布尔机场处于安全状态，每天将有5000至9000人撤出。美国总统国家安全事务助理沙利文17日在白宫记者会上说，塔利班已告知美方将为平民前往喀布尔机场提供安全通行。

欧盟17日紧急召开外长视频会议讨论阿富汗局势。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在会后的视频记者会上说，西方帮助阿富汗建立现代国家的努力没有成功，欧盟将不得不与赢得战争的塔利班进行对话。对于阿富汗局势和塔利班再次掌控阿富汗，有许多值得吸取的教训。

英国内政部17日晚宣布，鉴于阿富汗当前形势，英国承诺在未来数年共接收两万名阿富汗人赴英定居。根据紧急出台的有关安置计划，英国承诺在计划启动的第一年内接收5000名阿富汗人，包括妇女、女童以及其他弱势群体。声明说，将确保每个申请者都经过严格审查，以避免危害英国国家安全。

英国保守党议员、前“脱欧”事务大臣戴维·戴维斯说，英国应该考虑接收更多阿富汗难民，因为在参与对阿富汗长达20年的军事干预后，英国理应承担“更直接的道德责任”。

加拿大总理特鲁多17日在新闻发布会上说，加拿大政府没有承认塔利班为阿富汗的合法政府的计划。加拿大将参与稳定阿富汗局势的努力，其中包括在加拿大安置一些阿富汗人。本月13日，加拿大宣布将接收安置2万名阿富汗人，主要是为加拿大驻阿军队工作过的阿富汗人及其家人。

卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆17日与德国总理默克尔就阿富汗局势进行电话磋商。卡塔尔埃米尔办公室说，塔米姆和默克尔在通话中强调继续进行阿富汗问题谈判、在阿富汗实现全面政治和解和完成权力和平过渡的重要性。此外，卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德17日与联合国秘书长古特雷斯、美国国务卿布林肯等分别就阿富汗最新局势通电话。（参与记者：刘品然、张代蕾、许凤、任珂、李保东、杨元勇）

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