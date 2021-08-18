新华社墨西哥城8月18日电 （国际观察）美国枪支泛滥 墨西哥深受其害

新华社记者朱雨博 吴昊

墨西哥政府日前起诉美国境内多家武器制造商，指控其违规销售导致大量枪支非法流入墨西哥，助长该国暴力事件。这是首次有外国政府起诉在美枪支制造商并向其索赔，凸显美国政府枪支管控松懈不仅伤害本国民众，也令邻国深受其害。

每年走私枪支超20万

近20年来，枪支暴力犯罪已成为墨西哥最棘手的社会问题之一。仅2019年，该国就有1.7万多起凶杀案与非法枪支有关。据墨政府统计，每年有超20万件枪支从美国非法流入墨西哥，墨暴力犯罪涉案枪支中至少有70%来自美国。墨西哥专家指出，美国政府对于枪支售卖监管不力，使美国成为墨犯罪集团购买枪支的首选地。

在墨西哥合法购买枪支并非易事。该国法律规定，所有枪支须在国防部进行登记，仅少数获得特别许可的人才能随身携带枪支。墨国防部数据显示，2013年至2018年间，超过5.5万份个人持枪申请中仅218份获得批准。相比之下，美国对枪支管控较松，全美枪支商店超过5万家，私人拥有枪支的情况较为普遍，因此墨犯罪集团在美国很容易买到枪。

墨西哥学院犯罪学专家罗德里戈·培尼亚·冈萨雷斯在接受新华社记者采访时表示，墨暴力犯罪增多与非法武器流入存在联系。“美国于2004年放开攻击性武器禁售令。几年后，墨西哥出现暴力犯罪浪潮，随后愈演愈烈。大量高威力武器流入，犯罪集团火力不断升级，墨军警也不断被迫升级武器装备，陷入恶性循环。”

墨政府起诉军火商

墨西哥政府日前起诉美国史密斯－韦森公司、意大利枪械制造商贝雷塔公司、美国科尔特专利军火制造公司、奥地利格洛克有限公司等多家在美枪支制造商，指控它们在知晓所售武器被用于墨境内大规模袭击和暴力事件的情况下，仍继续大量出售武器，且未对购买者身份等开展必要审查。

针对这一指控，美国武器贸易行业组织全国体育射击基金会发文反驳称，美国武器交易按照联邦及各州法律的规定进行，由联邦调查局负责对买家进行背景调查。毒品交易、人口走私和有组织犯罪集团，才是墨境内暴力事件高发的原因。一些犯罪团伙参与武器走私或从墨军方警方偷取武器，墨方应重点打击这些犯罪活动并加强相关法规。

对此，墨总统洛佩斯回应称，墨方的起诉并非意在干涉美国法律，而是针对在美武器制造商在生产和销售方面的不规范行为。洛佩斯谴责这些公司迎合犯罪集团需求，为其定制武器，且疏于管控武器交易，放任武器流向墨犯罪团伙。

枪支背后的美利益集团

墨西哥新拉雷多市所在的塔毛利帕斯州北部与美国接壤，是墨西哥暴力犯罪最严重的地区之一。新拉雷多市人权委员会主席雷蒙多·拉莫斯·巴斯克斯在接受记者采访时说，美国海关曾放任满载走私武器的卡车从美国驶入塔毛利帕斯州。“美方理应知道卡车所载何物，他们要求墨西哥打击暴力活动和犯罪集团，但却几乎不提这些从美国运来的走私武器。”

墨西哥外交部法律顾问亚历杭德罗·赛洛里奥14日在美国《华盛顿邮报》发表文章说，武器制造商应能通过销售数据监测到非正常交易迹象，但它们出于利益考虑，只顾供货而不考虑经销商行为是否合规。

美国的枪支制造、买卖和使用是一个巨大的产业链，形成了庞大的利益集团。美国全国步枪协会等利益集团为总统选举和国会选举提供大量的政治捐款。美国党派政治、选票政治、金钱政治的诸多弊端相互交织，使得立法和行政机构难以在枪支管控问题上有所作为，任由事态持续恶化。

据美国媒体报道，美国是世界上私人拥有枪支数量最多的国家，2017年平均每百名居民拥有120.5支枪。美国进步中心网站2019年11月报道说，2008年至2017年，美国至少有34万人被枪击致死，这意味着平均每15分钟就有一人被枪杀。2019年，美国共发生415起大规模枪击事件，平均每天超过一起，全年共有39052人死于与枪支有关的暴力事件。

(责编：刘叶婷、杨牧)