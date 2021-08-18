新华社曼谷8月18日电 通讯：疫情凸显民众心理问题 泰政府和民间伸出援手

任芊

“我一直盼望这波疫情能早点结束，不知道为什么这一次持续时间这么长。”40岁的娜塔帕颂脸上写满焦虑与无奈。她急匆匆地将奶茶交给客人之后便跨上摩托车，前往下一个送餐地点。

娜塔帕颂是一名单亲妈妈，在泰国首都曼谷以开摩的为生。新冠疫情之前，她主要在家附近的巷子里接送上下班的行人，每天的收入不到500泰铢（约合98元人民币）。而去年泰国暴发疫情之后，娜塔帕颂的收入大幅减少，有时甚至一整天也赚不到100泰铢。

“这么多年来，我的生活一直不容易，不但要赚钱抚养女儿，还要努力为我俩的未来存钱。但现在，有时候真感觉看不到出路，非常焦虑，晚上经常失眠。”娜塔帕颂说，疫情带来的不仅仅是经济上的影响，自己的精神压力也非常大。

今年4月起，受新冠变异病毒德尔塔毒株蔓延的影响，泰国遭遇第三波疫情侵袭。进入8月后，泰国几乎每日新增感染病例超过2万例。在全国医疗系统濒临崩溃的同时，泰国民众的心理健康问题一再凸显。

泰国卫生部心理健康厅厅长攀批蒙说，自去年疫情暴发以来，卫生部为民众设置的免费心理咨询热线服务一度达到饱和状态。今年4月，拨打该热线电话的人数再次攀升，卫生部随后在社交网站上增设咨询主页，以满足民众需求。

许多民间心理健康团体纷纷伸出援手，通过各种活动以及互助小组帮助受到疫情影响的人们。

娜塔莉是曼谷心理健康服务组织的创始人，原本在曼谷一所大学教授心理学的她因意识到泰国心理咨询服务的缺失，决定辞去教职，投身这一领域，而疫情的到来让她的工作充满挑战。

“很多人在疫情中经历了不一样的‘失去’，失去的可能是生命，可能是工作，可能是机会。我想将这些经历过‘失去’的人们聚集起来，让大家互相帮助、互相安慰。”娜塔莉说。

她创立的曼谷心理健康服务组织8月举办了一次心理疏导课程，让参与者在逐渐分享的过程中打开心扉，宣泄内心的悲伤。“我们会在每一次课程中让参与者意识到自己正处于悲伤的哪一个阶段，再让他们自由分享。有些人经历坎坷，会分享很多，有些人则可能没有完全准备好。”

娜塔莉表示，许多泰国人从未接受过心理咨询服务，可能不知道应该如何描述和面对自己的问题，但她和志愿者们会认真探索相应模式，以吸引更多民众参与。

除了普通民众之外，大量医护人员也在这场持久战中身心俱疲。尤其是近两个月以来，愈演愈烈的疫情时常让医护人员感到力不从心。

位于曼谷近郊的暖武里府帕朗高医院的急诊室护士长达努妮说：“医院各部门的需求都非常大，有时候我会在力所能及的情况下去帮忙，但根本没法帮助到所有人。当全心全力想要救助病人却无能为力时，会感到灰心丧气，但我也努力告诉自己，尽力就好，不要太焦虑。”

针对医护人员的心理健康问题，卫生部心理健康厅建议医护人员之间结成互助小组，让他们有渠道和机会纾解情绪。

虽然疫情远未过去，但如娜塔莉所说，在这场波及几乎所有人的灾难中，只有不回避，努力面对才能让受创的心灵得到抚慰。“我想告诉大家，不要孤立自己，不要被动等待时间的治愈，给自己一个机会，认真去面对这种‘失去’和‘悲伤’。”

(责编：刘叶婷、杨牧)