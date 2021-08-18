新华社北京8月18日电 8月18日，国务委员兼外长王毅应约同东盟缅甸问题特使、文莱外交主管部长艾瑞万通电话。

王毅对文莱作为东盟轮值主席国为推动中国－东盟关系发展作出的贡献表示赞赏，感谢文方支持提升中国－东盟关系定位，希望文方继续发挥积极作用，确保中国－东盟建立对话关系30周年纪念会议取得成功，达成更多重要成果。

王毅表示，下个月中文将迎来建交30周年的重要日子，希望双方以此为契机，弘扬传统友好，深化“一带一路”合作，推动中文战略合作伙伴关系取得新发展。抗疫合作仍是当务之急，中方高度重视文方需求，将向文方援助一批疫苗并尽快运达，在文方最需要的时候助一臂之力。

王毅听取艾瑞万对缅甸当前局势的看法后表示，中国和东盟国家同为缅甸的朋友，都希望缅甸实现和平稳定。中方对东盟任命你为缅甸问题特使表示欢迎，相信你能够秉持“东盟方式”，根据东盟“五点共识”，发挥独特作用，助力缅各方通过对话在宪法框架内找到政治解决方案。中方有以下几点建议：

一是本着理性务实的态度同缅各方打交道，逐步建立信任；二是把帮助缅甸抗击疫情作为当前第一要务，确保抗疫援助的可及性和有效性；三是保持耐心和定力，坚持劝和促谈的方向不动摇，实现有序还政于民，重启民主进程，不仅符合缅甸利益，也符合国际社会期待；四是警惕和反对域外势力干涉缅甸内政，切实尊重缅甸的主权和人民的选择。

王毅强调，中国对缅友好政策始终面向缅全体人民，我们将通过多种渠道向缅提供急需帮助。中方将全力支持东盟特使履行职责，也愿为推动缅甸问题的政治解决继续发挥建设性作用。

艾瑞万感谢中方在文面临新一波疫情考验时继续给予医疗物资和疫苗援助，希望双方以建交30周年为里程碑，充分发挥政府间联合指导委员会作用，进一步加强能源、农业、渔业等各领域合作。

艾瑞万表示，缅甸是东盟大家庭的重要成员，作为东盟缅甸问题特使，我将致力于推动落实“五点共识”，以“东盟方式”促进各相关方对话，停止暴力，促进包容，帮助缅甸更好地履行其对国际社会的承诺。东盟赞赏和支持中国继续在缅甸问题上发挥重要作用，愿同中方加强协调、开展合作。

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