新华社墨西哥城8月18日电 题：拉美经济复苏初显 中拉合作亮点频现

新华社记者裴剑容 陈昊佺

近期，拉美和加勒比地区经济出现复苏势头，多个国际组织上调该地区今年经济增长预期。专家认为，拉美经济复苏主要由国际大宗商品价格上涨、多国加速复工复产等因素推动，短期仍将受到疫情影响，长期则面临债务高企、结构性问题等挑战。值得注意的是，中拉经贸合作亮点频现，成为拉美经济复苏的重要动力。

复苏势头亮眼

在疫苗接种加速、复工复产逐步展开、国际大宗商品价格上涨和全球主要经济体复苏等因素带动下，拉美地区近期复苏势头亮眼。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）预测该地区今年经济将增长5.2%，阿根廷、巴西、墨西哥等多国经济增速有望超过5%。

据阿根廷国家统计与普查研究所发布的数据，得益于建筑、工业、贸易等领域的恢复，阿根廷5月份经济活动同比增长13.6%。

受疫苗接种加速、国际大宗商品价格上涨等积极因素影响，巴西经济部近日将今明两年经济增长预期上调至5.3%和2.51%，高于5月份预测的3.5%和2.5%。

墨西哥财政部副部长加夫列尔·约里奥日前表示，今年墨西哥经济预计将增长6%，较此前预测提高0.7个百分点。官方数据显示，6月墨西哥商品出口额为426亿美元，同比增长29%。

据秘鲁国家统计局估计，秘鲁今年国内生产总值（GDP）将增长10%。秘鲁国立圣马科斯大学亚洲研究中心主任卡洛斯·阿基诺认为，以矿业为支柱的秘鲁经济恢复好于预期，主要得益于国际市场铜价上涨和世界主要经济体复苏。

哥斯达黎加中央银行日前将该国今年经济增长预期上调至3.9%。哥央行行长罗德里戈·库韦罗·布雷利预测，该国几乎所有行业都将出现复苏。

长期挑战犹存

专家认为，拉美经济快速复苏势头能否持续有待观察，短期仍受到疫情威胁，长期则面临债务高企、外资减少、经济结构单一等挑战。

随着多国放松疫情防控，变异毒株在拉美地区迅速传播，部分国家新增确诊病例数激增。由于在新一波疫情中受冲击最大的是青壮年群体，未来该地区经济发展可能会受到劳动力紧缺拖累。

疫情还进一步推升拉美地区债务水平。拉加经委会执行秘书巴尔塞纳表示，拉美国家政府公共债务明显增长，2019年到2020年间，债务占GDP比重上升约10个百分点。

此外，拉美地区去年吸引外国直接投资大幅降低。拉加经委会预计，今年整个地区投资增速将远低于全球水平。

拉加经委会还指出，受疫情影响，拉美地区目前面临失业率飙升、贫困率陡增等一系列问题，长期存在的产业结构单一问题也进一步恶化。

中拉合作抢眼

作为拉美多国的重要贸易伙伴，中国经济在疫情下率先强劲恢复，为拉美地区经济复苏提供了重要动力。

今年上半年，中拉进出口总额同比增长45.6%，达到2030亿美元。拉加经委会认为，亚洲地区，尤其是中国，将成为未来推动拉美出口增长的主要动力。

巴西经济部长保罗·格德斯日前指出，尽管受到疫情影响，巴西对亚洲尤其是中国的出口仍大幅增长。数据显示，今年上半年，巴西对华出口同比增长37.8%。巴方预计，今年巴中双边贸易额或将超过1200亿美元。

据中国海关总署数据，今年上半年，中国与墨西哥双边贸易总额为2500.4亿元人民币，同比增长34.8%；同期中国与智利双边贸易总额1999亿元人民币，同比增长38.5%。

墨经济部长塔蒂亚娜·克洛铁尔表示，疫情下墨中双边贸易和投资逆势上扬，充分体现了两国经贸关系巨大韧性和潜力。中国拥有巨大的消费市场和强大的海外投资能力，对墨实现经贸关系多元化和可持续发展具有重要意义。

智利海关总署署长何塞·伊格纳西奥表示，智中双边贸易在疫情下增长迅猛，进一步印证了中国作为智利主要贸易伙伴的重要地位。（参与记者：陈威华、赵焱、郝云甫、范小林、吴昊、朱雨博、倪瑞捷、苏津、高春雨）

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