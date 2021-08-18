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俄罗斯生物学家：新冠病毒溯源应包括美国生物实验室

2021年08月18日16:44 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科8月18日电（记者石昊 高兰）俄罗斯科学院基因生物学研究所高级科学家阿列克谢·杰伊金日前在接受新华社记者采访时表示，新冠病毒溯源工作应在全球范围展开，包括核查美国等发达国家的生物实验室。

　　杰伊金研究微生物的基因重组已超过15年。他指出，美国是世界上生物科技研究领域的领头羊。近年来，美国的生物实验室曾多次被曝发生事故，美方须向世人坦陈自身如何管控生物研究活动。

　　杰伊金指出，美国反对在《禁止生物武器公约》框架下建立核查机制，同时在公约监管困难的“灰色区域国家”积极开展生物实验。生物武器某种程度上比核武器更加危险，因为生物武器可以通过自身复制不断扩散，影响甚至可能遍及全球。

　　杰伊金说，新冠病毒全球溯源应考虑每种可能性。有人提出，新冠病毒是2019年10月世界军人运动会期间由美军士兵传至武汉，这种可能性不能排除。他强调，研究多国出现的早期疑似病例十分重要。2019年末，一些国家可能出现了新冠病毒感染病例，但当时人们并未意识到。

　　杰伊金反对在新冠病毒溯源问题上搞有罪推定，并指出，关于新冠病毒是从武汉病毒研究所泄漏的说法毫无根据。

　　杰伊金称赞中国在新冠疫情初期第一时间完成病毒基因组测序并采取必要防疫措施。他表示，面对新冠疫情，中国应对得当，力保人民健康，并及时与国际社会共享相关信息。

(责编：徐祥丽、崔越)

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