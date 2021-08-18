新华社海地莱凯8月17日电 现场直击：医院人满为患 救援物资紧缺——直击海地地震重灾区莱凯

新华社报道员卡罗琳娜·恩达拉

在海地南部省首府莱凯一家人满为患的医院里，嘈杂环境中不时响起孩童的哭声。拉内特眼神空洞，不停喘着粗气，她的身旁是26岁女儿洛尼亚的遗体，上面盖着一条白床单。

14日上午，海地西部尼普斯省发生7.2级地震。地震发生时，拉内特和女儿正在家中，拉内特跑出了房屋，但女儿未能及时逃生，最终不治身故。

这所医院正处于超负荷运转状态。记者看到，不少伤患躺在走廊里接受治疗。一批来自首都太子港的医生自愿前来参与救治，但仍远不足以应对巨大的伤患人数。

拉内特是这场地震失去家人的众多海地民众之一。海地民防部门17日发布的统计数字显示，地震已造成至少1941人死亡、9900人受伤、3.7万多座房屋被毁。大部分死伤者位于震中附近的莱凯。

莱凯市中心到处是断壁残垣。救援人员仍在废墟中寻找幸存者，但16日下午登陆的热带低气压“格雷丝”带来强降雨，给救援工作造成阻碍。

莱凯市郊区的情况更令人揪心。有的伤者躺在自家门口，由家人照顾，未能及时送往医院；有的人在自家废墟上翻找未被损毁的财物；有的人则束手无策，在废墟上漫无目的地来回走动。

人们用床垫、毯子和塑料布等搭起临时避难所，但因为担心随时可能发生的余震，不敢在里面睡觉。

灾区急缺饮用水。记者看到，郊区灾民围着运水车，努力想盛满手中的容器。但一车饮用水远远不能满足他们的需求，很多人空手而归。

目前海地灾区的食品、饮用水、医疗物资、帐篷等都处于紧缺状态。参与救灾的志愿者弗朗索瓦说：“我们需要为人们提供食物，我们需要帐篷、防水布以及医生和药品，人们正在受苦。”

为缅怀地震死难者，海地17日起进入为期三天的全国哀悼。

海地总理亨利16日通过社交媒体宣布，政府将成立一个部际委员会和一个包括政府、私营部门以及社会人士在内的特别小组，负责处理灾区民众的各类需求。他呼吁全体海地同胞“共同努力，重建国家”。(参与记者赵凯、王钟毅）

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