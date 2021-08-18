新华社波哥大8月17日电（记者高春雨）加拉加斯消息：委内瑞拉全国代表大会（议会）17日晚经投票表决，一致通过委政府和反对派13日签署的谅解备忘录。

委内瑞拉全国代表大会主席罗德里格斯说，经议会审议后，这一备忘录将具有法律效力。委政府“将保持对话姿态”，希望反对派同样尊重表决结果。他还呼吁国际社会停止对委施压，以保证后续协商对话顺利进行。

委总统马杜罗当天晚些时候在社交媒体发文，感谢全国代表大会为了国家“主权与和平”批准谅解备忘录。

委政府与反对派代表于13日至15日在墨西哥首都墨西哥城协商对话。双方13日签署谅解备忘录，主要涉及政治权利、选举保障与日程、解除制裁、依法治国等方面。委政府16日宣布，双方将于9月3日在墨启动新一轮对话，并将推动在委进行工作及技术会谈。

在挪威政府斡旋下，委政府与反对派自2019年5月以来举行多轮对话。委前议会主席、反对派领导人瓜伊多今年5月表示，希望在国际斡旋下与马杜罗政府对话，并提出举行“自由公平”的全国大选、列出各级选举时间表、由国际观察员监督选举等要求。

瓜伊多2019年1月当选委内瑞拉全国代表大会主席，随后自封“临时总统”，获美国及拉美部分国家支持。自同年4月30日企图发动政变失败后，瓜伊多国内国际支持率不断下降。2020年12月，瓜伊多及部分支持他的党派拒绝参加全国代表大会选举。

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