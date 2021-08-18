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新西兰：社区病例源自澳 口罩强制令升级

2021年08月18日13:25 | 来源：新华网
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　　新华社惠灵顿8月18日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰总理杰辛达·阿德恩18日在疫情发布会上说，基因测序显示，17日确诊的1例社区新冠病例感染的是德尔塔毒株，疫情传染源来自澳大利亚新南威尔士州。截至18日中午，新西兰本轮总计新增社区新冠病例7例。

　　新西兰卫生部总干事阿什利·布卢姆菲尔德在当天举行的发布会上表示，已确诊病例的年轻化趋势明显，大部分只有20多岁。根据卫生部的分析模型，本轮感染人数可能多达120人左右。“重要的是以最快的速度找到他们。”

　　由于此次传染源来自澳大利亚，新西兰政府敦促7月23日以后从澳返新的民众接受检测排查。

　　为加强防疫，新西兰政府宣布进一步升级口罩强制令。从18日开始，12岁以上民众进入公共场所或搭乘公共交通工具，均须戴口罩或使用其他织物遮掩口鼻。此前该强制令仅适用于无法确保社交距离的公共交通工具内部。

　　17日奥克兰报告1例社区新冠病例后，新西兰政府快速反应，宣布全国从17日午夜进入最高疫情防控等级四级响应模式。这是自2月28日以来，新西兰时隔近半年再次报告社区新冠病例。

　　新西兰政府敦促所有民众加紧预约接种新冠疫苗。卫生部数据显示，截至17日该国有954415人完成两剂疫苗接种，尚不足其总人口的五分之一。新确诊的7例社区病例中，有1名已完成疫苗接种的医护人员。

(责编：徐祥丽、崔越)

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