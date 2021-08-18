人民网墨西哥城8月17日电 （记者谢佳宁、彭敏）截至当地时间8月17日，墨西哥新冠肺炎确诊病例已突破312万，新增死亡病例877例，为4月以来的最高数字。墨西哥国立自治大学医学院教授马拉基亚斯·洛佩斯·塞万提斯在接受记者采访时表示，当前，墨西哥疫情形势非常复杂。新冠肺炎变种的到来引发了第三波压倒性流行病。如果疫苗覆盖面不能迅速扩大，墨西哥的疫情防控前景将变得更加严峻。他称，在如今疫苗供应有限的情况下，必须迅速扩大国际合作。

今年3月，由中国军事科学院军事医学研究院和康希诺公司联合研发的首批新冠疫苗在墨西哥中部克雷塔罗州完成灌装，并在中墨双方举行的交接仪式后运送到墨政府指定的疫苗存放地。康希诺公司同墨西哥药业公司合作建设的灌装生产线，成为该疫苗首条海外灌装生产线。对此，马拉基亚斯表示，“毫无疑问，这是国际合作的一个很好的例子。沿着同样的路线，我们有可能加强这一努力，并向前迈进一步，为拉丁美洲或更远地区的其他国家生产即用型疫苗。”

日前，习近平主席向新冠疫苗合作国际论坛首次会议发表书面致辞表示，今年全年，中国将努力向全球提供20亿剂疫苗。中国决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。“中国政府的承诺强大而及时，必须得到认可，”马拉基亚斯说，“每个人都必须意识到，我们生活在一个地球村。结束疫情的唯一出路是确保疫苗覆盖到每个角落、每个人。”马拉基亚斯表示，只要病毒还在世界某个地方自由地从一个人传播到另一个人，那么就没有人会完全感到安全。

他还称，通过共同研究主要健康问题并找到解决这些问题的办法，中墨两国还可以在新的领域开拓更多合作。

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