人民网讯 8月18日，上海社会科学院及社会科学文献出版社共同发布《国际城市蓝皮书：国际城市发展报告（2021）》暨《国际城市蓝皮书》十年回顾。

2020年9月22日，中国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”在该发展目标之下，“十四五”期间氢能源发展迎来重大政策机遇。

2019年6月27日英国颁布《气候变化法案》最新修订版，正式确立了英国计划于2050年实现温室气体“净零排放”的目标，成为率先以法律形式确立零碳战略的主要经济体，走在了清洁能源革命创新的最前沿。素以工业闻名于世的南约克郡（中心城市谢菲尔德），21世纪以来一直引领着英国氢能源技术创新。英格兰北部加氢站和世界规模最大的电解槽工厂均坐落于南约克郡地区。

《国际城市蓝皮书：国际城市发展报告（2021）》作者樊豪斌博士指出，英国政府通过立法形式，明确了到2050年实现零碳排放，将清洁发展置于现代工业战略的核心，是最早进行能源转型，引领了全球的低碳革命的发达国家。氢能源本身清洁、热值高以及零碳排放的优点，为低碳目标提供了一个多用途、清洁和灵活的能量载体。英国现有能源创新方向之一是在运输、工业、热能等很难脱碳的领域由“碳”能源向新能源方向过渡。目前来看，仅依靠电气化的脱碳途径将无法实现英国的既定目标，因此氢能源是脱碳过程中必不可少的手段。根据制氢方式的不同，大致可以分为“灰氢”、“蓝氢”、“绿氢”三种。其中绿氢，即可再生能源（如风电、火电等）电解水制取，实现全过程100%绿色，为终端部门深度脱碳奠定基础。

南约克郡地区是英国英格兰中部的一个都市化地区，辖巴恩斯利市、唐卡斯特市、罗瑟汉姆市、谢菲尔德市四个城市，是世界知名的工业地区。交通便利、工业历史悠久、科创氛围深厚，四个城市具备了发展氢经济发展所需的交通和文化条件。

南约克郡氢经济圈的建设可以带来五个方面的发展机遇：（1）氢能源生产，存储和转化过程中的发展机遇；（2）氢能源运输过程中的发展机遇；（3）氢能源在工业领域的发展机遇；（4）氢能源在商用和民用供热领域中的发展机遇；（5）发展氢能源的科研合作机会。

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