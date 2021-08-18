新华社开普敦8月17日电（记者吕天然）南非卫生部副部长西邦吉塞尼·德洛莫17日向议会介绍抗击新冠疫情措施时说，南非目前疫苗充足，但部分民众接种意愿低，对抗疫构成重大挑战。

德洛莫当天在与议会一个委员会的视频连线中说，目前南非疫苗充足，在商场等地开设了疫苗接种点，还设立了免下车接种点，但一些南非民众对接种疫苗比较犹豫。政府设立了每日为30万人接种疫苗的目标，7月下旬日接种人数一度达到27.5万人，但这一数字近期下降到日均7.5万人。

他说，目前60岁及以上人群疫苗接种情况良好，政府希望加速推动该年龄段人群接种，使接种率达到70%。50岁至60岁人群接种情况也较好。但35岁至50岁人群接种意愿不佳。女性明显比男性更愿意接种疫苗。政府将在未来几周内对18岁至35岁人群开放疫苗接种。

南非立法首都开普敦市政府同日也发表声明说，疫苗接种速度令人担忧，年底如果出现新一波疫情，可能会对当地居民和旅游业造成“灾难性”影响。

南非官方数据显示，截至17日17时，全国已接种超过975.3万剂新冠疫苗，433.2万余人完成了全程接种。南非政府计划在2021年底前为67%的人口接种疫苗。

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