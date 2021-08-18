原标题：中新网评：全球卫生公共合作需要一个什么样的美国？

中新网北京8月17日电 题：全球卫生公共合作需要一个什么样的美国？

作者 张国

席卷全球的新冠肺炎疫情已对世界经济社会发展模式产生了深刻影响。在抗击疫情的同时，人们也日益认识到全球公共卫生合作的重要性。但有目共睹的是，因为美国抗疫不力、将病毒起源随意甩锅给它国等问题，国际社会不得不深思：全球卫生公共合作需要一个什么样的美国？

作为全球第一抗疫失败国，美国累计确诊病例与死亡病例全球居首。上海外国语大学国际关系与公共事务学院副研究员汤蓓日前在相关会议上指出，美国抗疫失败有个更深层的底色，就是其卫生安全理念存在相当的局限性、狭隘性。比如，美国有个根深蒂固的看法：威胁主要来自于海外，甚至主要是来自发展中国家。所以，在整个卫生体系设计当中，美国总是片面地对发展中国家设置很多要求，并且要去监督、要去“点名批评”，而对于自己内部的问题，却向来是轻拿轻放。

这种底色也就导致了美国在国际上“严于律人，宽以待己”的作派。当然，这种作派还有更深层次的因素，涉及美国政治经济制度的本质。汤蓓分析说，美国有两种霸权：一是国内大资本对整个社会的霸权；二是美国在整个国际社会上的霸权。资本霸权的力量统治了美国国内舆论场，又企图统治国际舆论场，因此在新冠病毒溯源问题上，无论有没有证据，它就是要把锅甩给中国。祸水外引，始作俑者便披上了“正义”的外套。

今年年初，美国总统拜登签署行政令决定重返世卫组织。但是在一些美国政客眼中，世卫组织依旧仅仅是一枚棋子：如果对己有利用价值，就装模作样坐下来开个会；若发现于己无益，就会一脚踢开。比如，美国可以为了自己的小算盘置世卫组织工作程序于不顾，企图推翻和歪曲中国—世卫组织联合研究报告结论，并暗地里使用各种手段对世卫组织秘书处和国际专家进行胁迫、施压，用“有罪推定”“入侵式调查”那一套对付中国。显而易见，这不是国际公共卫生合作应有的合理态度。

拜登之前高呼“美国回来了！”归根结底，人们乐见一个对内对外都负责任的美国，乐见一个不以邻为壑的美国，乐见一个秉持人类共同价值观的美国。可惜，仅仅在新冠病毒溯源问题上，我们看到的美国就与此大相径庭。

新冠肺炎疫情是一次全球性灾难，任何一个国家的抗疫成败绝对不是孤立的。全球公共卫生合作事关人类福祉，它不应、也不能成为美国资本的提款机，更不应成为美国政客的角斗场。(完)

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