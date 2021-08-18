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时隔半年首现本土病例 新西兰全国紧急“封城”

2021年08月18日08:58 | 来源：新华网
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　　新西兰总理杰辛达·阿德恩17日宣布，因该国最大城市奥克兰6个月来首次发现一例本土新冠确诊病例，全国将紧急“封城”，实施最严格的防疫响应措施。

　　鉴于这名患者感染的可能是具有高传染性的德尔塔变异毒株，防疫部门担心，确诊人数可能进一步增加。

　　【“最严”防控】

　　阿德恩在新闻发布会上说，新西兰全国自17日23时59分起将实施第4级、即最高级防疫响应措施。其中，确诊者所在城市奥克兰和到访过的港口城市科罗曼德尔将“封城”7天，其他城市将“封城”至少3天。

　　最高级防疫响应措施下，学校、办公场所和商业设施将关闭，只保留必要的服务设施。民众必须待在家中，只能因必要活动出门，出门期间必须全程戴口罩。

　　阿德恩说：“我们要想尽快摆脱疫情，最好的做法是严格执行防疫措施。”她说，一开始就应采取最严格的措施控制住疫情，而不是让疫情在较宽松的措施下得以迅速蔓延。

　　阿德恩突然宣布“封城”的决定让民众有些措手不及。不少人涌入超市抢购生活必需品，学校和企业则赶紧为远程上课和居家办公做准备。

　　【“比赛”升级】

　　阿德恩说，这次的确诊者是一名58岁男子，但没有公布其身份。虽然基因测序仍在进行中，但防疫部门高度怀疑他感染的是德尔塔毒株。鉴于这种毒株具有高传染性，可能会出现新增病例。

　　她说：“与德尔塔毒株作战意味着我们的‘比赛’升级了……我要求所有新西兰人严格遵守防疫规定。我们所知的海外证据显示，德尔塔毒株在你从别人身边经过时就可能传播。”

　　奥克兰卫生部门说，正在进行流调，以锁定这名患者的密切接触者。同时，疫苗接种工作将暂停至少48小时。

　　新西兰人口约500万，是较早、较严格采取全国“封城”防疫措施的国家之一。与发达程度与其相当的国家相比，新西兰累计确诊病例数和死亡病例数均较低，分别为大约2500例和26例。

　　这个大洋洲国家目前约21%的人口完成了新冠疫苗全程接种。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：徐祥丽、崔越)

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