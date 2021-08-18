美国蓝色起源公司16日说，就美国航天局选择太空探索技术公司提供登月着陆器的决定，已对联邦政府提起诉讼，希望能“修正错误”。

据美国有线电视新闻网报道，蓝色起源公司13日就此向联邦索赔法院提起诉讼。

今年4月，美国航天局选择太空探索技术公司单独开发建造“人类登陆系统”，供美国宇航员2024年再次登陆月球时使用，合同价值29亿美元。同样竞逐该合同的蓝色起源落败。

蓝色起源为此展开游说，并向美国政府问责局提出抗议。不过，政府问责局7月决定维持美国航天局原有决定。蓝色起源因此将联邦政府告上法院。公司发布的声明说，应该对美国航天局采购登月着陆器合同中存在的问题予以处理，以“恢复公平，促进竞争，确保美国安全重返月球”。

美国航天局当天发表声明说，已得知蓝色起源提起的相关诉讼，正在审查相关细节。根据要求，美国航天局必须在今年10月12日前作出回应。

去年4月底，美国航天局与3家私营企业签订合同，开发登月着陆器。这3家私企为蓝色起源公司、太空探索技术公司和动力系统公司。根据合同，这3家企业将在约定时间内完善各自设计并建造登月着陆器，最后由美国航天局决定选用哪家产品。

竞标失败后，蓝色起源与动力系统公司说，美国航天局应选择与多家企业合作，而非选择太空探索技术公司独自完成登月着陆器的设计建造。（袁原）（新华社专特稿）

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