澳大利亚最大城市悉尼为防控新冠疫情采取的“封城”举措已进入第8周，悉尼所在的新南威尔士州州长格拉迪丝·贝雷吉克利安17日说，悉尼今后几周新增确诊病例将“持续增加”，医疗系统承受的压力进一步加大。

新州17日报告过去24小时新增452例本土确诊病例，单日新增病例数为疫情暴发以来第三高。在距离悉尼超过900公里的小镇布罗肯希尔，新增1例确诊病例，引发疫情在澳大利亚更广范围蔓延的担忧。

“我们预期今后两三周新增病例数将在这一水平浮动，并可能持续增加。”贝雷吉克利安说。

悉尼6月26日开始“封城”，经历数次延长，定于28日解封。按路透社说法，政府原计划在疫苗接种量增加和新增病例数减少情况下放松管控措施，但从最新疫情数据来看，按时解封希望渺茫。为加强防疫管控，澳大利亚警方将违反防疫规定的罚金提高至最高5000澳元（约合2.4万元人民币）。

澳大利亚迄今仅26%人口完成了疫苗全程接种。路透社报道，6月11日以来，悉尼报告57例死亡病例，其中大多数病例没有接种疫苗。

新州以外地区疫情形势同样不容乐观。由于时隔一年再次出现本土确诊病例，首都堪培拉及周边地区从12日起进入为期7天的“封城”。堪培拉17日报告新增17例本土确诊病例，且今后可能进一步增加；维多利亚州首府墨尔本17日新增24例本土确诊病例。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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