新华社巴黎8月17日电（记者唐霁 刘芳）法国外交部网站17日发表公告，宣布法中两国此前签署的驾驶证互认换领协议即日正式生效。

公告说，持中国驾驶证的申请人所持驾驶证须为中华人民共和国2008年4月1日后签发，且申请人有意愿在法国居住一年以上，才能换领法国驾驶证；申请人须在获得首张法国正式居留证后的一年内提交申请。对于持有法国驾驶证且希望在中国换领中国驾驶证的人员，他们须持有法国2013年9月16日以后签发的、符合欧盟标准的驾驶证。

另据中国公安部交管局消息，根据中法驾驶证互认换领协议，双方承认对方核发的有效驾驶证，一方准许持有对方国家驾驶证的人员在其境内直接驾车或者免试换领驾驶证。对于临时进入对方境内不超过一年的，双方驾驶证实现互认。

法国新程旅行社总经理房亭在接受新华社记者采访时表示，中法驾驶证互认换领协议生效有助于两国旅游业的发展，对在法华侨华人更是一个好消息。她同时提醒，中法两国交规有很多不同，建议中国驾驶证持有人在法国驾车应提前熟悉法国交规。

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