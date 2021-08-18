新华社布拉柴维尔8月17日电 金沙萨消息：中国驻刚果（金）大使朱京17日紧急约见刚果（金）副总理兼内政、安全、地方分权和传统习俗事务部长奥基托，就3名中国公民在该国遭不明身份武装人员绑架一事向刚方表达关切，敦促刚方采取一切必要措施，尽快查明3名中国公民的下落，并在确保人质安全的前提下全力实施营救。

朱京还要求刚方加强对中国在刚机构和人员的安全保障，维护中方机构人员正当合法权益，让两国合作在安全、可靠的环境下推进。

奥基托表示，刚果（金）和中国是好朋友、好兄弟、好伙伴。保障在刚中国公民的安全，是刚方义不容辞的责任。刚果（金）政府高度重视中方关切，已指示和部署军警力量全力搜救3名被绑架中国公民，并将绑架者绳之以法。刚方愿同中方进一步加强执法安全领域交流合作，维护好中国企业和人员合法权益，确保刚中各领域合作顺利开展。

刚果（金）军方16日说，3名中国公民日前在该国东北部伊图里省遭不明身份武装分子绑架，目前下落不明。伊图里省军方发言人恩贡戈说，3名遭绑架中国公民在伊图里省朱古地区从事采金工作。刚果（金）军队已在有关地区展开搜寻。

刚果（金）东部地区安全形势严峻，多支地方武装和外国反政府武装在当地活动。刚果（金）政府自今年4月30日起在伊图里省和北基伍省实施戒严。刚果（金）其他一些地区局势也不稳定。

本月11日，中国外交部和中国驻刚果（金）大使馆发布领事提醒，提醒中国公民暂勿前往伊图里、北基伍、南基伍等省，谨慎前往刚果（金）其他地区。

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